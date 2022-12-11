Глава МАГАТЭ: стреляющие по Запорожской АЭС "знают, что они делают"

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявилв интервью телеканалу Al Jazeera, что главным принципом создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции станет требование об ограничении стрельбы.

«Это сложное понятие, потому что переговоров о прекращении огня или демилитаризации нет. Позвольте объяснить простыми словами: не стреляйте по станции или с территории станции», — отметил он.

«Не стреляйте, не стреляйте ни сверху, ни снизу, ни из-под земли. Люди, которые это делают, точно знают, что они делают», — добавил глава МАГАТЭ.

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У нас это комментируют как обвинение ВСУ. Но Гросси сказал ясно: не стреляйте по станции или с территории станции.

Значит ли это, что с территории ЗАЭС тоже стреляют?

Выглядит, прямо скажем, не очень...

Каковы последствия возможного точного попадания в реактор, наверно, примерно понятно. Но кто идет на этот риск? Непонятно...

Если верить Гросси, то обе стороны проявляют завидную выдержку, по очереди прикуривая на пороховой бочке.

А.Б.