О деле Яшина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Честно говоря, приговор Илье Яшину даже непонятно как комментировать. Напомню, что в годы правления Л.И.Брежнева самый суровый приговор для диссидентов по знаменитой 70-й статье УК РСФРСР (антисоветская агитация и пропаганда) был не более 7 лет. И даже по «спящей» 72-й статье (антисоветская организация), которую пытались, но не решились, применить против нас в деле «молодых социалистов» в 1982 году, срок не мог быть большим.

Люди, которые боятся слов и готовы за них наказывать, на самом деле боятся реальности. Но из беда в том, что реальность очень трудно отменить с помощью законов и постановлений. Потому приходится затыкать рот тем, кто сообщает неприятные факты. Молчание общества обеспечивается запретами и наказаниями за слова. А в тишине безмолвия зреют процессы куда более опасные, чем любые крамольные высказывания.

Понятно, что Илья все восемь с половиной лет, которые ему назначили, за решеткой не проведет. Подобные приговоры свидетельствуют в первую очередь об озлоблении и неуверенности тех, кто их выносит.