У изгнания "Дождя" нет тайных причин

Публикуем небольшой пост-разъяснение Владимира Линдермана на нашумевшую тему изгнания "Дождя" из Прибалтики (в Литве его тоже запретили). Это важно, потому что автор, что называется, "в теме".

Сейчас российские фанаты Запада (стараюсь не употреблять слово „либералы”, потому что оно не отражает сути) хотят изобразить ситуацию так, будто „Дождь” в Латвии прихлопнул чуть ли не агент Путина, и видят в этом некую скрытую интригу. Чепуха и полное непонимание случившегося.

Поскольку с Иваром Аболиньшем я знаком, могу сообщить следующее. Действительно когда-то он придерживался не то чтобы пророссийских, но прагматичных взглядов. Суть которых, если коротко: с Россией и русскими ссориться не надо, к хорошему это не приведет. Такие латыши обычно голосуют за Шлессерса.

Раза четыре-пять он брал у меня интервью для крупных (по латвийским меркам) СМИ, и я не помню, чтобы он как-то демонизировал мой светлый образ, что было свойственно другим латышским журналистам.

Даже когда я выступил одним из организаторов референдума за официальный статус русского языка, он сделал со мной вполне нейтральное интервью. Помню, он мне сам говорил, что вырос в преимущественно русском районе Риги (в Пурвциемсе, кажется) и учился в русской школе.

Потом мы перестали контактировать. И я вспомнил о нем только, когда прочел, что он назначен главой Совета по электронным СМИ (NEPLP). Немного удивился. Но общий знакомый рассказал, что Аболиньш стал радикальнейшим националистом, и на посту главы NEPLP будет проводить линию „Национального объединения”.

Так и произошло. Телевещание на русском языке было зачищено беспощадно. Включая развлекательные каналы, даже не заикавшиеся о политике.

По разным причинам с людьми случаются перемены, это обычное дело. Но я хотел сказать о другом.

Проблема журналистов, перебравшихся из России в Латвию, включая редакцию „Дождя”, в том, что они не владеют латышским языком. И поэтому не читают посты и твиты на латышском в социальных сетях, не читают самую популярную в Латвии бумажную газету Latvijas Avīze, и так далее. Поэтому они не улавливают реального уровня русофобии. И им кажется, что существует какая-то тайная причина их изгнания.

После августовского интервью мэра Риги Стакиса „Дождю” в соцсетях был взрыв негодования. Что себе позволяют эти „понаехавшие” журналисты?! Ведут себя как хозяева на нашей земле!

Я к тому, что никакого заговора нет, не надо приплетать мистических „агентов Путина”. Отзыв лицензии у „Дождя” полностью укладывается в официальный политический курс. Смысл которого: дерусификация Латвии. А российско-украинская война – идеальный момент, чтобы дерусификацию осуществить.

Журналисты „Дождя”, живя в плену мифов, этого не поняли. Им это объяснили.