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Московский листок

Украина напомнила о государственной принадлежности Мелитополя

Опубликовано 11.12.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Украина напомнила о государственной принадлежности Мелитополя

Ракетный удар системами HIMARS был нанесён по ресторанному комплексу на территории базы отдыха «Привал охотника» на выезде из города. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из под завалов. Есть раненые и как минимум десять погибших.

Надо напомнить, что Мелитополь был сдан без единого выстрела, поэтому ни жертв, ни разрушений там не было, по сути, о войне там знали только из СМИ и пабликов в сети.

Но вот у ВСУ, водхновленных сдачей Херсона, появились планы вернуть под свой контроль всю Херсонскую область и даже войти в Крым. И появились системы залпового огня западного производства - до ближайшей точки соприкосновения с российскими войсками около 80 километров, дальность позволяет, хоть и на грани. О прицельном наведении речи, понятно, не идет...

Надо честно признать, что Украина пользуется сегодня на Западе некой "индульгенцией" - что бы она ни делала, все разрешено.

К примеру, сейчас судят мирного жителя Херсона по обвинению, которое грозит пожизненным заключением (еще повезло, могли просто расстрелять без суда) - обвинению в соблюдении (!) Женевских конвенций! Этому удивляется не кто-то, а "Нью-Йорк Таймс"!

Херсонский городской депутат Карамаликов, кстати, практикующий иудей, руководя отрядом поддержания правопорядка в городе, задержал контуженного и раненого российского летчика - и передал его российским войскам. Отмечу, дело происходило, когда российские войска контролировали город полностью.

После того, как Карамаликов с семьей уехал в Одессу - заметим, вовсе не в Россию, как несколько сот тысяч жителей Херсона, он был арестован, подвергнут пыткам в структуре СБУ в Кривом Роге и теперь его судят за "измену Родине" - по версии следствия, он должен был убить раненого российского военного или задержать его и передать ВСУ - напомню, в городе, который контролировался российскими войсками.

Херсонский раввин Вольф комментировал ситуацию для NYT по телефону из Берлина. И он сказал, что не уверен, вернется ли вообще на Украину, потому что некоторые люди в городе подозревают его в сотрудничестве с русскими из-за того, что он разрешил нескольким русским офицерам-евреям присоединиться к молитвам в его храме.

 А.Б.



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