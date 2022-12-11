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Московский листок

В Косово все далеко еще не закончилось

Опубликовано 11.12.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
В Косово все далеко еще не закончилось

Сербское население северной части Косова строит баррикады на трассах и подконтрольной части города Косовска-Митровица и других поселков в ответ на нападения со стороны косоваров и полиции непризнанного государства.

Сербское население перекрывает дороги на севере Косово грузовиками и кучами мусора, баррикады установлены в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток.

Ранее президент Александар Вучич заявил, что Сербия направит альянсу НАТО запрос на введение в Косово контингента сил безопасности.

Ситуация в Косово абсолютно зеркальна с Донбассом, только там победу одержало прозападное национальное меньшинство. Точнее даже не прозападное само по себе. а поддержанное Западом в противовес сербам, традиционно ориентированным на Россию.

И что бы ни говорили, национального конфликта в Крыму или на Донбассе нет. А в Косово, да и на той же Украине - есть. Как есть признаки национального неравенства в Прибалтике: в том же Крыму три государственных языка - русский, украинский и крымскотатарский, а в Прибалтике официальных лиц штрафуют за использование русского языка...

 А.Б.



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