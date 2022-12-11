Совет Безопасности ООН в конце недели по просьбе России обсудил ситуацию на Украине

В частности, вопрос о поставках летального оружия. Перед членами Совета выступила заместитель Генерального секретаря, Высокий представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу.

Она сказала:

- поставки на Украину включали тяжелое обычное вооружение, в том числе боевые танки, боевые бронированные машины, крупнокалиберные артиллерийские системы, ракетные комплексы, беспилотные боевые летательные аппараты, а также стрелковое оружие и легкие вооружения,

- было много «независимо проверенных сообщений» о передаче основных систем обычного вооружения, включая артиллерийские ракетные системы, «негосударственным вооруженным формированиям».

- поставки оружия в больших масштабах в зоны конфликтов вызывают серьезную озабоченность, в том числе связанную с их потенциальным бесконтрольным распространением.

- «Меры по противодействию возможному перенаправлению оружия и боеприпасов будут иметь ключевое значение для постконфликтного восстановления и региональной безопасности и стабильности, а также для предотвращения конфликтов в других регионах», – сказала представительница ООН.

Она призвала укрепить контроль за потоками оружия и учет передаваемой военной техники, напомнив, что у международного сообщества есть инструменты, такие как Регистр обычных вооружений ООН, которые призваны повысить прозрачност в вопросах передачи оружия.

Она также сказала: "«Последние девять месяцев принесли огромные разрушения — во многом в результате применения тяжелых обычных вооружений. Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться».