Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Совет Безопасности ООН в конце недели по просьбе России обсудил ситуацию на Украине

Опубликовано 11.12.2022 в разделе комментариев 1

война оон
Совет Безопасности ООН в конце недели по просьбе России обсудил ситуацию на Украине

В частности, вопрос о поставках летального оружия. Перед членами Совета выступила заместитель Генерального секретаря, Высокий представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу.

Она сказала:

- поставки на Украину включали тяжелое обычное вооружение, в том числе боевые танки, боевые бронированные машины, крупнокалиберные артиллерийские системы, ракетные комплексы, беспилотные боевые летательные аппараты, а также стрелковое оружие и легкие вооружения,

- было много «независимо проверенных сообщений» о передаче основных систем обычного вооружения, включая артиллерийские ракетные системы, «негосударственным вооруженным формированиям».

- поставки оружия в больших масштабах в зоны конфликтов вызывают серьезную озабоченность, в том числе связанную с их потенциальным бесконтрольным распространением.

- «Меры по противодействию возможному перенаправлению оружия и боеприпасов будут иметь ключевое значение для постконфликтного восстановления и региональной безопасности и стабильности, а также для предотвращения конфликтов в других регионах», – сказала представительница ООН.

Она призвала укрепить контроль за потоками оружия и учет передаваемой военной техники, напомнив, что у международного сообщества есть инструменты, такие как Регистр обычных вооружений ООН, которые призваны повысить прозрачност в вопросах передачи оружия.

Она также сказала: "«Последние девять месяцев принесли огромные разрушения — во многом в результате применения тяжелых обычных вооружений. Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться».

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Браузер обнаружил вероятную угрозу безопасности и не стал открывать www.forum-msk.org.
Предупреждение: Вероятная угроза безопасности написал 11.12.2022 11:51
С какого куя "in" стало "на". Зачем так нагло осквернять англоязычный перевод?
Это на России надо гутарить "на России", а не "в", так как Россия это территория одного сморщенного гэбэвского окурка!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Европарламентариев арестовывают, как простых жуликов
Европарламентариев арестовывают, как простых жулик...
10.12.2022
Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации не идет, но возможна внутренняя ротация
Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизаци...
09.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Совет Безопасности ООН в конце недели по просьбе России обсудил ситуацию на Украине (1)
В Косово все далеко еще не закончилось (0)
Украина напомнила о государственной принадлежности Мелитополя (0)
У изгнания "Дождя" нет тайных причин (0)
О деле Яшина (0)
Глава МАГАТЭ: стреляющие по Запорожской АЭС "знают, что они делают" (4)
Главный дефицит советского общества (5)
Честный офицеры (5)
Европарламентариев арестовывают, как простых жуликов (0)
Как выяснилось, в Европе очень приблизительно знают про Африку (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss