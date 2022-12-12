Ничего нового

Повторим подвиг Чикатило!

Начну вот с такого довода кретинов, считающих себя патриотами России, а на самом деле являющиеся её злейшими врагами.

«Посольство Китая опубликовало список государств, которые были безнаказанно подвергнуты бомбардировкам Соединенными Штатами Америки после Второй Мировой войны:

• Корея и Китай 1950-53 (Корейская война)

• Гватемала 1954

• Индонезия (1958)

• Куба (1959-1961)

• Гватемала (1960)

• Конго (1964)

• Лаос (1964-1973)

• Вьетнам (1961-1973)

• Камбоджа (1969-1970)

• Гватемала (1967-1969)

• Гренада (1983)

• Ливан (1983, 1984) (поражение целей на территориях Ливана и Сирии)

• Ливия (1986)

• Сальвадор (1980)

• Никарагуа (1980)

• Иран (1987)

• Панама (1989)

• Ирак (1991) (война в Персидском заливе)

• Кувейт (1991)

• Сомали (1993)

• Босния (1994, 1995)

• Судан (1998)

• Афганистан (1998)

• Югославия (1999)

• Йемен (2002)

• Ирак (1991-2003) (совместно войска США и Великобритании)

• Ирак (2003-2015)

• Афганистан (2001-2015)

• Пакистан (2007-2015)

• Сомали (2007-2008, 2011)

• Йемен (2009, 2011)

• Ливия (2011, 2015)

• Сирия (2014-2015)

В списке более 20 государств. Китай призвал «никогда не забывать, кто представляет настоящую угрозу миру».

Были возмущения от западного сообщества в отношении США?

Были громкие обличающие вопли?

Были санкции по отношению к США хоть когда-то?

Вся эта лицемерная мировая кодла сидит тихо, засунув язык в одно место, когда США кошмарит страны, словно заправский бандит. Ни тебе возгласа, ни тени упрёка, ни проблеска возмущения. Трусливые, бесстыжие, лицемерные твари! Наплевал бы каждому в его лицемерную харю и ткнул бы носом в этот список.

Этот список надо транслировать по всем возможным каналам 24 часа в сутки, беспрерывно. Делайте ролики, которые бы долбали всю эту западную шушеру, не давали бы им спать спокойно! Долбать их и долбать, напоминать каждый факт преступления США против других стран».

С удовольствием «транслирую» этот список, но с добавлениями.

Как только не стало СССР, то сам Китай занял позицию стороннего наблюдателя за этим разбоем США и Кремля. Да, и за разбоем Кремля! Поскольку союзником США в этих бандитских разбоях уже 30 лет является Кремль. И Россия если однажды и помогла Сербии, то только добровольцами, а вот сам Кремль всегда оставался только надёжным холуем США.

И китайцам, которые всегда «себе на уме», надо было об этом обстоятельстве упомянуть, а то придурки в России вдруг возомнили, что Кремль (холуй, который тупо холуйствовал в «шестёрках» у Вашингтона) вдруг обрёл самостоятельность. А как же!

Ну и обратите внимание на логику этих «патриотов». Они ведь на полном серьёзе считают, что если серийный убийца, насильник, педофил и каннибал А. Чикатило, с целью получения сексуального удовлетворения убил с особой жестокостью не менее 43 человек, то теперь и они могут убивать и насиловать безнаказанно. Чикатило же убивал!

Мне возразят, скажут, что я утрирую, что то, что делал Чикатило, запрещено Уголовным кодексом России, поэтому повторять «подвиги» Чикатило нельзя!

Но ведь и то, что Кремль делает на Украине, тоже запрещено статьёй 353 всё того же Уголовного кодекса России. Мало этого, если бы Чикатило не поймали, то он был бы вообще освобождён от уголовного преследования и наказания через 15 лет после совершения последнего убийства в связи с истечением срока давности. А вы, «патриоты» никогда не будете освобождены от угрозы 20-летнего наказания, поскольку статья 353 УК РФ не имеет срока давности.

Документальное кино «СпиZдили!»

На Украине народ ждёт, что мировое сообщество передаст Украине принадлежащих России 300 миллиардов долларов, которые как бы для будущих поколений заботливая кремлёвская элита отдала (якобы отдала) американским банкам, чтобы те типа могли финансировать проекты в России и на этом наживаться. Разумеется, возникает вопрос, а почему нельзя было их хранить в российских банках, чтобы российские банки финансировали проекты в России и не только наживались на этом, оплачивая налоги, но и развивали экономику России?

Да, кто же на этот вопрос ответит, если и поганая кремлёвская элитка, и её кукловоды в США живут?

И вот теперь эта кремлёвская элитка говорит Украине – а хрен вам! Правда, этот хрен и нам, русским. Итак, вот сообщение по этому поводу уважаемого мною аналитика Анатолия Несмияна:

«Сотни миллиардов долларов резервов Банка России, попавшие под санкции из-за войны в Украине, оказались фантомом, который ускользает от западных чиновников и само существование которого оказалось под вопросом.

Из $300 млрд российских ЗВР, об аресте которых страны G7 объявили еще весной, фактически найти и заблокировать удалось меньше трети.

Есть два возможных ответа на этот вопрос: чиновники ЦБ настолько профессиональны, что спрятали 200 миллиардов долларов так, что их оказалось невозможно найти мощнейшей финансовой разведке мира.

Вариант второй - эти 200 миллиардов - «бумажные», они только числятся на балансе, а на самом деле давно украдены и разбросаны по частным карманам или схронам в виде драгоценностей и наличности. Кстати, это может быть в определенной степени ответ на вопрос, что такого охраняют наемники в Центральноафриканской республике, что за сам факт попытки понять убивают трех российских журналистов.

И, кстати, почему-то мне кажется, что когда придет время ревизии других сокровищниц в России - Алмазного фонда, к примеру или крупнейших музеев страны - то нехватка и недостача тоже будет измеряться астрономическими цифрами и суммами.

В стране воров иное представить себе довольно сложно».

Так, что, дорогие хохлы, то, на что вы нацелились, уже украдено патриотами Кремля.

Интересно, что наши воры ведь дебилы, они изначально не знали, как воровать. Я видел всё это сначала - видел, как наших тупых воров воровать учил Запад. Поэтому я сомневаюсь, что наши уроды смогли не просто украсть, но и спрятать. Уверен, что основную сумму украли американские кукловоды артистов в роли Путина – все эти детки Байдена и сёстры Нуланд.

И о понятном

В мире самая высокая концентрация богатства у совершенно тупых и бездельных элит России, не способных даже производство телефонов организовать, да что телефонов – подшипников. К настоящему времени из 19 как бы российских автомобильных заводов за время успешной спецобосрации закрылось уже 16, а открылся один - по сборке из китайских готовых и собранных комплектов типа автомобиля «Москвич-3». На этом заводе, по сути, шильдики меняют с китайских на шильдик «Москвич».

Так вот в России этой элитки 1% от населения, и этот 1% населения владеет более чем половиной всех богатств страны – 56%. Самая высока концентрация богатств в мире!

В США, официально самой богатой и самой старой по богатству стране 35,1% всех богатств принадлежит 1% богачей, в трудолюбивом Китае 1% населения принадлежит 30,5%, в Японии – 18,7%.

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Ну и о том, что нашим патриотам безразлично.

В США – в государстве с 333 миллионами населения, - в 2007 году всего 20% этого населения считали Россию врагом, а 73% считали Россию дружественным государством. А сейчас в США, согласно опроса, проводимого The Ronald Reagan Presidential Foundation, считают русских друзьями 13% населения, а 82% считают русских врагами.

Понятно, что со всех диванов завопят патриоты Кремля, что им на это плевать! Ну, да, ну да! Да только, согласно этого же опроса, 72% населения поддержат бы военные действия США против России, если Россия вторгнется в страну НАТО.

Но нам, понятное дело, плевать, мы такие! Мы бесстрашные!