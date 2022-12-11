Здравствуйте! Сегодня опять в обычном формате, сижу, и тихо радуюсь.
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Тут читатель назвал меня политологом и поинтересовался, "откуда такие берутся". Видимо, очень молодой - из тех, с которыми ясно, откуда вылезают. Так вот, я не политолог, я журналист, публицист, может быть, и работаю давно, публично и широко известно. На улицах узнают - и это давно не радует, скорее утомляет. А политологические вопросы поднимал еще в те времена, когда нынешние кафедры политологии назывались кафедрами научного коммунизма. И признаться, тогда интересней были...
Итак, кратко.
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- Польская сторона не оставляет попыток добиться от Германии выплат репараций за ущерб в период Второй мировой войны, заявил новый посол Польши в ФРГ Дариуш Павлош
- Аксенов сообщил, что системы ПВО отработали над Симферополем
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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
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2. Украина напомнила о государственной принадлежности Мелитополя
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3 Совет Безопасности ООН в конце недели по просьбе России обсудил ситуацию на Украине
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 В Косово все далеко еще не закончилось
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5 Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения
https://forum-msk.org/material/moscow...
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