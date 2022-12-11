Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Здравствуйте! Сегодня опять в обычном формате, сижу, и тихо радуюсь. Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072 Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469 Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381 Тут читатель назвал меня политологом и поинтересовался, "откуда такие берутся". Видимо, очень молодой - из тех, с которыми ясно, откуда вылезают. Так вот, я не политолог, я журналист, публицист, может быть, и работаю давно, публично и широко известно. На улицах узнают - и это давно не радует, скорее утомляет. А политологические вопросы поднимал еще в те времена, когда нынешние кафедры политологии назывались кафедрами научного коммунизма. И признаться, тогда интересней были... Итак, кратко. - США запретили российским дипломатам допуск к могилам летчиков СССР на Аляске - Японкам разрешили выходить замуж в течение 100 дней после развода - Польская сторона не оставляет попыток добиться от Германии выплат репараций за ущерб в период Второй мировой войны, заявил новый посол Польши в ФРГ Дариуш Павлош - Аксенов сообщил, что системы ПВО отработали над Симферополем - Глава СНБО Украины заявил о готовности наносить удары по территории России #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1. Глава МАГАТЭ: стреляющие по Запорожской АЭС "знают, что они делают" https://forum-msk.org/material/news/1... 2. Украина напомнила о государственной принадлежности Мелитополя https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Совет Безопасности ООН в конце недели по просьбе России обсудил ситуацию на Украине https://forum-msk.org/material/news/1... 4 В Косово все далеко еще не закончилось https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения https://forum-msk.org/material/moscow...



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