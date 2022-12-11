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Московский листок

Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения

Опубликовано 11.12.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте! Сегодня опять в обычном формате, сижу, и тихо радуюсь.

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

 

Тут читатель назвал меня политологом и поинтересовался, "откуда такие берутся". Видимо, очень молодой - из тех, с которыми ясно, откуда вылезают. Так вот, я не политолог, я журналист, публицист, может быть, и работаю давно, публично и широко известно. На улицах узнают - и это давно не радует, скорее утомляет. А политологические вопросы поднимал еще в те времена, когда нынешние кафедры политологии назывались кафедрами научного коммунизма. И признаться, тогда интересней были...

 

Итак, кратко.

- США запретили российским дипломатам допуск к могилам летчиков СССР на Аляске

- Японкам разрешили выходить замуж в течение 100 дней после развода

- Польская сторона не оставляет попыток добиться от Германии выплат репараций за ущерб в период Второй мировой войны, заявил новый посол Польши в ФРГ Дариуш Павлош

- Аксенов сообщил, что системы ПВО отработали над Симферополем

- Глава СНБО Украины заявил о готовности наносить удары по территории России

 

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

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