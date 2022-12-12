Зеленский ввел санкции против церкви

Зеленский подписал Указ о введении новых санкций в отношении представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ): «В соответствии со статьей 107 Конституции Украины, постановляю <…> ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 декабря 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что обнаружила на территории Харьковской епархии канонической Украинской православной церкви библиотеки с «прокремлевской литературой».

До этого сообщалось, что СБУ подозревает диакона одной из церквей Запорожской епархии канонической УПЦ в агитации за присоединение Запорожья к России.

10 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски в 14 храмах канонической Украинской православной церкви в Харьковской области.

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А почему нет? Если памятники Пушкину и Суворову снесли, то чего с церковью церемониться?

У патриота Украины неи должно оставаться ничего святого, кроме светлого образа Бандеры и Шухевича.

Допустим, с какого переляку истинному патриоту Украины сдалась та Библия? Ни слова на украинском языке, ни полслова про Украину или хоть какого-нибудь украинца... Так ведь еще и антиукраинская пропаганда написана: "нет ни иудея, ни эллина". Это ж как? Выходит, и украинца нет? А он вот он!

Нет, пусть эту книжку какие-нибудь москали читают але жиды либо ляхи. Украинцу такая книжка даже на самокрутку не потребна.

Не убий, понимаешь ли. А как же москали? Их тоже не убий?

И, кстати, что за язык такой - церковнославянский? Нет такого языка на Украине, не державна мова.

А.Б.