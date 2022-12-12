Нет Союза, а жаль

Читая газету "Правда" напрашивается вывод о том, что нынешние коммунисты живут в СССР, а зарплату получают в России и при этом ничего не делают. Действительно живут в СССР, который стремился в коммунизм, но капитализм помешал. Каждый должен получать по труду. А какой труд у коммунистов Зюганова, что они сделали своим трудом для страны и народа?

Спокойно взирают на то как бывшие наши друзья Казахстан и Узбекистан на содержание которых Союз тратил миллиарды отказались от заключения союза с Россией по газу. "Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ - заявил министр Узбекистана Ж.Мирзамахмудов. Покупать будем газ лишь при выгодных ценах. У нас нет общей границы, поэтому будем договариваться о поставках через Казахстан".

О Союзе рано говорить заявил президент Казахстана К.Токаев. Все откачнулись от России. Почему? На этот вопрос 09.12.2022 года ответил М. Леонтьев на радио с Д.Куликовым. После ВОВ Германия молча отдала почти половину территории где Союз организовал ГДР. При капитализме сила решает проблемы. Вот поэтому ФРГ всеми силами помогает Украине. Меркель и Шольц понимали и понимают, что Россия не СССР, можно творить всё что захотят. Тем более и США не против.

Осталась в друзьях одна Белоруссия и то, потому что на границе пристроилась фашистская Украина. Что от неё ожидать предсказать практически невозможно.

Получаю очередной номер газеты "Правда" и в голове сразу возникает отвращение. В номере 135 Зюганов печатает призывы и лозунги ЦК КПРФ к столетию образования СССР. Кто и когда будет скандировать 33 лозунга? Первый лозунг "Слава нашей Советской Родине!" Он что головой тронулся? Где эта Родина? Половина нынешнего населения России вообще не знает что был Советский Союз, кто жил не забывают. Ведь Зюганов с народом никогда не встречается и не рассказывает о той Родине. Хорошо что тираж Правды не соответствует даже количеству коммунистов. Народ не читает газету и поэтому на выборах по инерции голосует за предательскую КПРФ. Читатель возмутится такой фразе. А разве на выборах 1996 года Зюганов и его подельники не предали Родину, которую ещё можно было восстановить. Ведь рядовые коммунисты не осудили действия Зюганова. Так какие же они коммунисты?

Читаю эти дурацкие лозунги и оторопь берёт. Кто их сочинял? Неужели Геннадий Андреевич? Хотя в нынешнем положении это возможно. Он ведь знает, что народ газету не читает. А соратники возможно думают как и он.

"Делами и свершениями продолжим подвиги отцов и дедов". И когда же продолжите? 32 года ждём и сейчас вы полностью на стороне президента, а значит никаких подвигов с вашей стороны ждать не приходится. Вы ведь много раз повторяли на заседаниях думы, что все начинания президента поддерживаете.

Следующий лозунг. "Наша Родина - СССР". Ваша и моя да, но её нет. Значит лозунг должен быть другим. Все кто родился в СССР знают о своей Родине, зачем бестолку напоминать? Вы тоже родились в СССР, но вы её продали за сытное и постоянное место в думе."Российской экономике - бюджет развития, а не деградации". Кто вам не даёт принять такой бюджет? Депутаты партии власти? А что вы сделали, чтобы они вынуждены принять ваш бюджет? Ничего, а зарплату получаете исправно с пенсией. Народ ваш месячный достаток заработает только за год. В Советском Союзе такого наглого различия не было. Поэтому вы предали Родину и народ?

"Вернём народу России социальные завоевания СССР!" Вы возвращаете уже 32 года и никак не можете вернуть, да и судя по вашим действиям вы не хотите ничего менять.

"За КПРФ - значит за власть народа!" Народ обманутый вами, как и партией власти никогда не будет допущен к власти. Вы это прекрасно понимаете. Стоит раскрыть рот как окажешься либо в сизо, либо выпишут штраф, который народ зарабатывает за год, а на что жить? Когда же вы врать перестанете? Читая вашу бестолковщину у меня давление поднимается до 200. Вынужден идти к медсестре. Хорошо, что её кабинет не далеко от дома.

На съездах, конференциях, пленумах и вообще где Г.Зюганов держит речь звучит призыв к единению и это перенёс на лозунг. "Крепить единство КПРФ и левого народно - патриотического движения". Значит в самой партии нет единства. Всё единство сводится к зарплате и премиальным, возможно и к левым заработкам. Сейчас мало кто побрезгует заниматься левым бизнесом. Коммунисты мало чем отличаются от остальных чиновников. Как бы посмотреть на левого народно - патриотического движения? Зюганов о нём талдычит всё время, но его никто не видел и не слышал. Кто они и чем занимаются?

"Капитализм и компрадоры "пятой колонны", вон из России". А я думаю почему на многие направления в портах нет билетов. Оказывается по предложению Зюганова побежала пятая колонна. Такая у него сила слова, можно позавидовать. Он просто издевается над народом. Лозунги должны быть исполнимы и приняты народом. А это смахивает на дурдом, который ведёт лидер КПРФ. Пора бы ему уйти на покой, может нашёлся бы хоть один порядочный коммунист возглавить и изменить в корне политику партии. Сейчас это не партия, а сбор болтунов.

Один лозунг из 33 соответствует нашему времени. "Капитализм - источник кровавых войн и экономических кризисов!" В полной мере это касается бандитски - воровского капитализма России. Это развязывание войны и системный кризис в экономике. Здесь Зюганов попал в точку, но он думал не о России, а о других станах капитализма.

10 декабря утром услышал военного эксперта В.Шурыгина на радио. Волос на голове зашевелился. Оказывается Украина готовит перевод военных действий на территорию России. Через месяц или два у них появятся дроны, которые могут достигать до Подмосковья. Сейчас пока до Саратовской и Рязанской областей. А что будет с народом Подмосковья? Бедные люди и так нищета одолела а теперь надо ожидать войну. В.Шурыгин говорил, что американцы повесили спутники над Украиной и западной Россией и знают до мельчайших подробностей , что происходит на этих территориях. Сбор информации обрабатывается специальными компьютерами и дают направление. Поэтому наши не удержали Харьков. Нужна сплошная противовоздушная оборона. Тем более на малых высотах. Справится наша армия пока не известно. Я не могу представить что будет если Украина действительно перенесёт военные действия на Подмосковье -так говорил эксперт. Думаю, что армией нашей никто из верхнего руководства не занимается, а только говорят, как и Зюганов.