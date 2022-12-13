Партия войны

Две крайности наблюдаются в левой оппозиции, и по мнению автора этих строк. Одна крайность, и поменьше, близка к либеральному предательству; другая, и явно побольше, к единороссовской импотенции. То есть, некоторые «левые» ноют насчет украинского кризиса, что это разборки империалистических хищников с чумой на оба ваших дома, а мы должны быть в стороне. Весьма сомнительная позиция, и о чем подробнее ниже. Но имеется и другой перекос наподобие зюгановцев со справороссами, поддерживающих Кремль без оглядки. Мол, все хорошо, прекрасная маркиза, даже когда союзные войска оставили Изюм с Херсоном; когда бомбардируются Курск с Белгородом и так далее.

Неверно ни то, ни другое. С одной стороны, либерализм в нынешнем понимании – вариация фашизма, и никуда от борьбы с ним не деться. Но, с другой стороны, единороссы превратились в собаку на сене. Начать начали, а довести до конца не в состоянии. Поэтому политика разумной левой оппозиции (СПРФ) заключается и не в идиотском пацифизме с фигой в кармане; и не в потакании единороссовской импотенции, что другой абсурд; а в доведении войны с фашизмом до конца революционными методами! Поэтому, хочешь не хочешь, но такая партия должна быть ПАРТИЕЙ ВОЙНЫ.

Кстати, и в свете сказанного, хватит извращать позицию большевиков насчет Брестского мира. Во-первых, большевики организовали КРАСНУЮ АРМИЮ с остановкой немцев под Питером (Нарва-Псков); а во-вторых, разорвали «похабный мир» МОМЕНТАЛЬНО (через полгода фактически, и при первой возможности). Поэтому, если смотреть на вещи прямо, то большевистская партия была партией войны. Да, революционной войны, но все же.

Вот подобная партия нужна и сейчас! И не потому, что автор этих строк столь кровожадный, а потому что историческое время пришло. Остатки тучных нулевых исчезают окончательно, и наступает, - до середины века, примерно, - период противостояний и разделения мира на новые зоны влияния. И если единороссы не могут действовать эффективно даже сейчас, куда уж им в будущем! Бледная немощь с угрозой полной катастрофы. Поэтому социалистическая партия войны – железная необходимость. А уж потом, когда выстоим, и создадим еще большую зону влияния; тогда и пятилетки со стремительным социально-экономическим ростом будут твориться, и полеты на Марс, и замечательная культура с искусством, и на несоизмеримо высшем уровне. Но социалистическая партия войны должна быть здесь и сейчас. Каждое поколение должно выполнить свою задачу, и чтобы связь времен не прервалась.

***

Даже если бы нынешний Кремль продолжал бегать от драки, «они» пришли бы к нам. Напали на Донбасс сначала, затем на Крым, потом на саму Россию, и заявления Бареллей-Меркель-Еврокомиссии подтверждают это (а уж про англосаксов и говорить нечего, и горбатого могила исправит). С этим никто не спорит за исключением жалкой кучки подозрительных левачков; и скорее всего, на подсосе у отдела психологических операций нового рейха, а то и с выходом на сам запад. Да, такие проходимцы попадались автору, и в том же Фейсбуке. Это правда… но не вся.

Не меньшая, а даже большая проблема возникает с другой стороны. То есть, действия единороссов не столько решают – сколько ЗАТЯГИВАЮТ войну! Разве что часть россиян, - опять и снова, как наивная дурочка, - надеется на какую-то мифическую зиму и хитрый план. Уж сколько обещаний было по части экономики, и от стратегии «20-20» до «20 млн. высокотехнологичных рабочих мест»; что и по военной части никакого доверия. Но даже, допустим, Генштаб сообразит что-то, и союзные силы освободят Донбасс по окончанию зимы. Но главная проблема в наличии киевской хунты как таковой не решится НИ НА ЙОТУ.

К примеру, автор подписан на несколько телеграмм-каналов, освещающих так называемую СВО. И квасной патриотизм постов и комментариев достал до печенок. Какая-то подозрительная истерия замены одних идолов на других. Стоило либеральным кумирам попасть в опалу – те же самые обыватели переобулись в полете, и теперь в моде вагнеровские зверства. Из крайности в крайность. Нет уж, и вторые фальшивы, истеричны и даже безмозглы.

Действия российского Генерального штаба, в частности, не надо обожествлять; и оный пасовал перед властью не редко. Где был Генеральный штаб, когда царская империя терпела гигантские поражения в первой мировой?!.. Где был Генеральный штаб, когда Советский Союз оказался не готов к «Барбароссе» в полной мере?!.. Где были толстожопые генералы, когда афганская война затянулась?!.. И вот опять схожая история. То есть, единороссы запутались военно-политически - а Генштаб помалкивает в тряпочку. Потому что, с одной стороны, президент заявляет, что цель СВО заключается в освобождении лишь Донбасса, и sic! с какими-то таинственными гарантиями безопасности https://www.rbc.ru/politics/29/06/2022/62bcb3ed9a7947423cc41247 А с другой стороны, многие общественные деятели, федеральные и региональные руководители, да даже члены СБ, говорят об уничтожении всей украинской государственности. И все довольны друг другом почему-то. Но подождите, это бардак. Поженить ужа с ежом невозможно.

Насчет президентского варианта, и смотри ссылку еще раз. Даже допустим, частичная мобилизация, и с ударами по инфраструктуре, позволит освободить Донбасс. Тогда вопрос – а где доказательства, что освобождение Донбасса приведет к резкому ослаблению хунты и к столь впечатляющим переговорам?!.. Нет таких доказательств! Не надо выдавать желаемое за действительное. И запад может забрать заграничные российские активы и отправить Киеву помимо своих денег; и удары по энергоструктуре будут смягчаться ремонтом и покупкой переносных генераторов; да и половину народа можно загнать просто-напросто в деревню с печным отоплением. Что, партизаны появятся в глубине украинской территории?!.. Не смешите людей. Поэтому все это вилами на воде. Да и освобождение самого Донбасса может длиться черт знает какое время. Но тогда откуда возьмутся эти самые успешные переговоры с гарантиями безопасности?!.. Или что это такое вообще?!.. Бабка надвое сказала. Поэтому президентский вариант не твердое военно-политическое решение, а седьмая вода на киселе. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что.

И тут, как бы подстраховывая, Кадыровы-крымские руководители-Медведевы начинают муйней маяться «с разгромом украинской государственности и ВСУ к окончанию зимы» https://ria.ru/20221129/krym-1834923378.html Болтать можно хоть о полете на Альфа Центавра, да как это сделать без соответствующих ресурсов. Ведь провал стратегии сокрушения изначальными силами очевиден, и переход к стратегии осады на виду. Суровикин занят лишь тем, что переход к осаде оформляет более-менее правильно. И по всем военным канонам, стратегия осады должна измотать противника, и затем смениться очередным и уже победным сокрушением, и подобно Сталинграду. Но тогда нужны соответствующие ресурсы! Но в том-то и дело, что «частичная мобилизация» не подготовила условия для второго Сталинграда ни на йоту. Еще раз, читайте по буквам – нынешние ресурсы не соответствуют переходу от осады к сокрушению, и чтобы взять сам Киев. Кстати, и опять верховный главнокомандующий повторяет, что дополнительная мобилизация не нужна. Да ну?!.. А брать Киев-то надо или не надо – или согласились уже на то, что не надо?!.. Тогда какого ж хрена пьяные выкрики насчет «разгрома украинской государственности»?!.. Детский сад. Вот именно, в Киеве дядька, в огороде бузина.

И получается, что российское военно-политическое руководство в полном тупике! И президентский вариант освобождения Донбасса с мифическими гарантиями безопасности эфемерен, и весьма - и разрушение украинской государственности невозможно по причине дохлых ресурсов. Не мясо, не рыба. Но шуму-то, шуму-то в «патриотических» телеграмм-каналах, аж звон в ушах. И бла-бла-бла про «доблести» вагнеровцев, и сколько укропов убито, и прочая кровавая развлекаловка (вагнеровцы с кадыровцами еще могут аукнуться наподобие «дикой дивизии» с корниловцами, и как ударная сила контрреволюции и интервенции, но пока посмотрим). Но давайте говорить хотя бы, по существу. Эй, квасные патриоты типа Сладкова-Пегова и подобных, а ну-ка, объясните людям – вы, собственно, что хотите-то?!.. Так освободить только Донбасс (да, с мифическими гарантиями безопасности, но все же) – или уничтожить всю киевскую хунту?!.. Не можете, потому что сами не знаете?!.. То-то.

Еще раз, и для полной ясности, все сверхпатриотические, сверхверноподданнические, сверхмилитаристские телеграмм-каналы, - как бы сказать помягче, - не от большого ума. Одна истерия сменилась другой; и как всякая истерия, исчезает при малейшем здравом рассуждении. Потому что, если речь идет всего лишь об освобождении Донбасса с неопределенными гарантиями безопасности – что это такое, и каким образом?!.. Эй, аналитики-патриоты типа «нашего Подоляки», «Старше Эдды» и имя им легион – кто-нибудь может объяснить нормальным языком, о чем речь?!.. НЕ МОЖЕТ! А если речь идет о полном крахе киевской хунты с денацификацией и демилитаризацией (ведь и об этом постоянное бла-бла-бла) – где ресурсы под это, и почему одно противоречит другому?!.. Тоже риторический вопрос. Поэтому серьезные дела так не делаются. Да и Генеральный Штаб собрал сидячее место в горсть, и в кусты. И что еще одно доказательство, что нынешний режим заходит в тупик глубже и глубже.

***

Но автор не только критикует, но и предлагает. Итак, президентский вариант «гарантий безопасности» бесперспективен вовсе. Гарантии безопасности со стороны киевской хунты настолько сомнительны, что нереальны. Разве что дебильные уступки со стороны Москвы появятся ради вторых «минских соглашений», и что еще хуже. Но тогда, да, нужно идти по второму пути полного уничтожения нынешней киевской государственности (читай, фашистской). Но в том-то и коренное отличие от Кадыровых-Медведевых-крымских болтологов – что только Советская Россия найдет для этого достаточные планы и ресурсы. Только она, и ничто больше.

Насчет ресурсов с признанной народом широкой мобилизацией и образованием Украинского Фронта с тремя армиями-СМЕРШ-диверсионными группами ГРУ-НКГБ с подпольем, и с соответствующим Сталинградом в виде уничтожения донбасского укрепрайона ВСУ и далее, уже написано в предыдущих статьях. Сейчас именно о верном мировом военно-политическом раскладе; и уже в рамках возможных зон влияния.

Опять-таки, сначала подумайте, а уж потом падайте со стула, если захочется. Да, Галиция может вернуться в Польшу, если захочет. И нахрена русским нужен этот вечный и отсталый геморрой, не совсем понятно. Здесь автор, хотя и является убежденным социалистом, не согласен с манией Сталина и его последователей расширяться без должной социальной почвы. Вот пусть поляки и копаются в этой субстанции (но только если местные жители захотят, а иначе и полякам по шее, но вроде бы хотят). Какие-то части могут отойти Венгрии с Румынией, и опять-таки, если эти части захотят референдумом (демократия, если настоящая, святое дело). Но зато все остальное переходит ко второму Советскому Союзу четко и определенно, и безо всякого му-му! Кто не согласен, – шаг вправо, шаг влево, прыжок вверх, - расстрел на месте. Вот там, где население образованно хотя бы более-менее, и готово к началам социализма, автор решителен насчет единения не менее, а даже более.

Но даже если часть Украины не захочет быть частью Польши или России – она должна войти в ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ВС), и конкурентный по отношению к ЕС. Да, ВС будет не только против ЕС, но и против второго Советского Союза. Но вот для граждан СССР это будет поскольку-постольку, и хуже не будет. А вот лучше наверняка! Но чтобы понять это, придется зайти немного издалека, и для картины маслом.

Да, Украина была нужна в качестве буферного проекта, и наподобие Дальневосточной Республики. Как известно, ДВР сковала японцев, пока Советская Россия была занята разгромом белогвардейцев; а затем и японцы были вышвырнуты со вхождением ДВР в Советскую Россию, и затем с образованием всего Советского Союза. В том-то и дело, что украинский проект такой же по исторической сути. Разве что крупнее и дольше – но военно-политическая суть такая же.

То есть, статус отдельной Украины в рамках первого Советского Союза заставлял даже националистически настроенных жителей (даже Махно и разновидности) защищать себя и от рейхсвера, и от вермахта, и от штатовского влияния, и даже от влияния Евросоюза на время распада Союза. Украинский национализм шел, так сказать, в пользу. Но все хорошее кончается. Украина обнищала совсем, и здоровый национализм превратился в диалектическую противоположность проституированного, и с полной отдачей западу. Лишь бы накормили. И все – такая Украина не нужна. Буфер истёрся, выполнив историческую миссию. Отсюда и неизбежное разделение между востоком и западом.

Поэтому, и стратегически, нытье Путина против национальной политики Ленина бессмысленно. Не было бы Украины – первый Союз не дожил бы даже до перестройки; и тогда не было бы и самого Путина с Ельциным.

(продолжение следует)