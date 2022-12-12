Курс доллара на Мосбирже снизился на четверть копейки

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 0,25 коп. и составил 62,43 рубля.

Евро, наоборот, вырос на 0,25 коп. до 65,6 рубля.

В свою очередь курс юаня к рублю снизился на 1,5 коп. до 8,96 рубля.

Я, разумеется, не о том, что доллар упал на 25 сотых копейки, а евро, наоборот, поднялся.

Я о том, что они как-то там считают и определяют курс валюты, которая уже потеряла свою конвертируемость и, строго говоря, универсальность.

Что такое деньги? Это универсальное средство обмена. У меня мешок, скажем, долларов, и я могу купить на него любой товар где угодно, и никто не спрашивает вообще кто я такой. Ну или в крайнем случае свободно обменять свой мешок долларов на мешок местных тугриков, и все равно купить, что хочу.

А теперь разве так?

С мешком долларов можно остаться голодным, скажем, где-нибудь в Рязани. Так еще и загребут где - откуда у тебя столько недружественной валюты? А евро, так и вообще могут забрать на границе Евросоюза - какое ты имеешь право со своей рязанской харей владеть нашей суверенной евровалютой?

Определить реальную стоимость рубля на внешем рынке просто невозможно - ввиду почти полного отсуствия межгосударственных расчетов - какие уж расчеты, когда половину золотовалютных резервов - раз, и отобрали! А рубль при этом вовсе не ослабел, а, наоборот, укрепился! Правда, только на внутреннем рынке...

Да, Путин стал продавать нефть и газ за рубли, то есть за доллары, но через рубль по тому курсу, который назовет Путин. Но с чего бы рубль при этом укрепился, если за него можно купить только нефть и газ? А за доллар, который образовался в казне от продажи через рубль, купить можно только то, что позволят?

Так еще и потолок цен на нефть - то есть курс рубля можно называть не любой, а только в рамках.

Я положительно не понимаю, что они там при этом считают в размере 25 сотых копейки...

А.Б.