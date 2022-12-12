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Московский листок

Мобилизация привела к значительным изменениям на рынке труда

Опубликовано 12.12.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Мобилизация привела к значительным изменениям на рынке труда

Сервис Superjob обнаружил процентное снижение соискателей-мужчин моложе 45 лет по 14 профессиям в декабре по сравнению с мартом.

«В большей части рассмотренных профессиональных групп средний возраст соискателей-мужчин вырос. <...> Количество «возрастных» соискателей не стало больше — процентное соотношение изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет», — говорится в исследовании.

Сильнее всего — на три года — увеличился средний возраст ищущих работу на позиции системных администраторов, инженеров КИПиА и инженеров-механиков. Снижение возраста произошло только у программистов за счет роста в категории соискателей до 24 лет, то есть выпускников вузов и колледжей.

Ну что там говорить - зато, полагаю, выросло число аналогичных предложений для специалистов призывного возраста в сопредельных странах.

Ранее публиковались результаты исследования HeadHunter, согласно результатам которого за первые две недели октября в России более чем на 50% по сравнению с тем же периодом сентября выросло количество вакансий, предлагающих временную работу.

В HeadHunter заинтересованность работодателей во временных сотрудниках объяснили потребностью заменить мобилизованных работников на период службы.

Ну а дальше понятно - ни со службы никто не возвращаеся, ни из эмиграции тем более.

 А.Б.



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