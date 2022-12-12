Российских дипломатов не допускают до короля

«Я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством»,— сказал посол РФ в Британии Келин. Так он ответил на вопрос, есть ли у посольства контакты с новым монархом Карлом III.

Посол сообщил, что отношения между странами начали ухудшаться с 2018 года после дела Скрипалей. Контакты оставались в деловых областях — в гуманитарных и экономических. Они были свернуты после начала военной операции РФ на Украине.

«Разрыв дипотношений — самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения. Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших»,— сказал Келин.

Дипломат считает, что возобновление отношений зависит от продолжения военной операции на Украине и от того, «к чему это все придет».

И тут, конечно, вопрос - а нужно ли России вообще, чтобы наших дипломатов подпускали к королевской ручке?

Формально король в Британии - просто представительская фигура, которой кто-то может даже "рекомендовать", с кем ему встречаться, и король не смеет ослушаться. В реальности это не совсем так, и влияние короля несколько выше, чем просто натурщик для парадных портретов.

Но у нас-то уже больше ста лет, как республика. И последнего царя, кстати, близкого родственника британских королей, расстреляли как государственного преступника. И реаблилитировали частично только после государственного переворота 1993 года.

К сожалению, его британским родственникам повезло больше, и они теперь на переднем крае войны с Россией, по-прежнему, кстати, наследницей СССР, как бы это кому-то глаза и не кололо.

Так зачем нашим дипломатам так стремиться на прием к королю? Сделать селфи?

А.Б.