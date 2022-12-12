Всемирный экономический форум призвал уничтожить домашних животных

Всемирный экономический форум недавно выступил с новой инициативой - уничтожить миллионы кошек и собак по всему миру, чтобы уменьшить «углеродный след», который они производят в результате употребления мяса.

ВЭФ, приказавший основным средствам массовой информации начать продвигать эту информацию, планирует ввести международную политику, которая потребует от большинства владельцев домашних животных подвергать их эвтаназии.

CNN, всегда находящаяся на переднем крае продвижения глобалистской повестки дня, уже начала призывать своих зрителей морить голодом своих домашних животных в попытке бороться с изменением климата - недавно они опубликовали статью под названием «Наши домашние животные - часть климатической проблемы».

Bloomberg, еще один рупор глобальной повестки, призывает владельцев домашних животных дать своим питомцам умереть для борьбы с инфляцией.

Голливудская знаменитость Эмма Томпсон пошла ещё дальше, посоветовав владельцам домашних животных съесть своих питомцев, чтобы пережить так называемый климатический кризис.

А еще в борьбе с углеродным следом можно начать поедать и человечину. А что? Сотни миллионов покойников бессмысленно закапывают в землю ежегодно, а то и сжигают в крематориях, увеличивая неполезный выброс СО2. А можно делать тушенку.

Да и поставки оружия - один залп "Хаймарсов" производит СО2 больше, чем тысяча собачек за всю свою жизнь.

И удары российских ВКС по тепловым электростанциям на Украине резко сокращают выбросы углекислого газа уже в глобальном масштабе и сохраняют жизнь кошкам. Удивляюсь, что тему до сих пор не подхватила Скабеева.

В нашем дурдоме еще много интересных идей...

А.Б.