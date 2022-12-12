В нашем дурдоме еще много интересных идей...

Здравствуйте! Сегодня в обычном формате, но, к сожалению, так будет не всегда.
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Сегодня жду как минимум ограничения монетизации, а то и предупреждения. Но молчать просто нет никакой возможности.
Итак, кратко.
- Сенатор Пушков назвал идиотом генерала Яковлеффа за слова об ударах по парадам на 9 Мая - что ответил Яковлефф, не сообщается
- Минздрав утвердил список недопустимых слов для врачей
- Глава «Гознака» заявил о возможном возвращении пятирублевых банкнот в новом году
- Продажи автомашин Lexus в Европе упали на 28% после приостановки поставок в РФ в 2022 году
- Зеленский поручил найти основания для лишения оппозиционного депутата Бойко звания «Герой Украины»
Но это цветочки. Теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
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