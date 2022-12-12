В нашем дурдоме еще много интересных идей...

Здравствуйте! Сегодня в обычном формате, но, к сожалению, так будет не всегда.

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Сегодня жду как минимум ограничения монетизации, а то и предупреждения. Но молчать просто нет никакой возможности.

Итак, кратко.

- Сенатор Пушков назвал идиотом генерала Яковлеффа за слова об ударах по парадам на 9 Мая - что ответил Яковлефф, не сообщается

- Минздрав утвердил список недопустимых слов для врачей

- Глава «Гознака» заявил о возможном возвращении пятирублевых банкнот в новом году

- Продажи автомашин Lexus в Европе упали на 28% после приостановки поставок в РФ в 2022 году

- Зеленский поручил найти основания для лишения оппозиционного депутата Бойко звания «Герой Украины»

Но это цветочки. Теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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