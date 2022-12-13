Война может стать мировой

США продолжат пересматривать уровень своего присутствия на Украине, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона на фоне публикаций в СМО о возможных планах Вашингтона нарастить численность войск на Украине, передает РИА Новости.

12 декабря президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не отправляет на Украину американских военных и лишь отправляет материальные средства, как и раньше.

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Это существенно: не отправляет - это факт, но пересматривает - это в какую сторону?

Сейчас ВСУ находятся в ситуации большой степени измотанности, следующая, девятая по счету, мобилизация уже вполне бессмысленна, мобрезервы исчерпаны. Это значит, войска все время находятся в зоне боевых действий, что выматывает. Рядовой состав держится не столько на патриотизме, сколько на страхе - действует практика заградотрядов, а расстрелы за нарушения воинской дисциплины стали обычным явлением.

Понятно, что держаться таким образом можно, но рано или поздно фронт рухнет. Вопрос только в том, чей рухнет раньше - российские войска тоже измотаны.

И вот в такой момент ввод свежих сил может резко переломить ситуацию.

Допустим, США пойдут навстречу просьбам Зеленского поставить танки, реактивную артиллерию большой дальности - кто будет сидеть в этих американских танках? Украинские военные, обученные на скорую руку или американские "инструктора", владеющие этой техникой на отлично?

Собственно, что сдерживает США от такого решения? Только то, что Россия может прменить нековенциональное оружие.

То есть если со стороны Украины фронт может рухнуть и закончиться неконтролируемым бегством, которое не остановят уэже никакие заградотряды, то с российской угроза обрушения фронта может вызвать ядерный удар - именно как акт отчаяния, как последний аргумент.

Именно последний - для российской элиты это будет означать крах всех перспектив. То есть Россия может "закрыть будущее". Когда станет ясно, что будущего так и так нет.

Это единственное, что сдерживает Запад от того, чтобы бросить на чашу весов решающую все гирю.

А можно ли не доводить до края? Можно, но не для этого все затевалось...

А.Б.