Поврежден мост в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя, у опоры была заложена взрывчатка.
Накануне РСЗО западного производства нанесли удар по пригородам Мелитополя, ударом был уничтожен ресторан, погибло десять человек и было много раненых.
Еще чуть раньше был произведен подрыв автомобиля заместителя главы администрации, погиб водитель, сам чиновник получил ранения.
Все это к тому, что происходящее не случайность, а некий план.
Мелитополь при взятии российскими войсками повреждений не получил, город был сдан без боя и взят, как говорится, на марше. И довольно длительное время жил вполне мирной жизнью.
Но что-то поменялось, и теперь украинские войска и украинские диверсанты наносят удары по этому, до недавнего времени мирному городу, который, заметим, считают своим, и по гражданам, которых считают своими. У войны перевернутая логика.
Например, мост в Константиновке уничтожили ВСУ, как и все остальные мосты, а российские войска за все время взорвали только один мост - Андреевский при отступлении из Херсона.
Жилые кварталы Донецка и других городов Донбасса обстреливают ВСУ, которые при этом считают их своими, а жителей - гражданами Украины.
Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, при этом требуя вернуть ее под контроль Украины.
Массовые репрессии граждан Украины, включая сюда расстрелы и пытки, проводит СБУ, а совсем не ФСБ.
Я здесь не выставляю оценок, я не учительница, но факты говорят о странной логике.
А.Б.
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