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Московский листок

Перевернутая логика украинской спецоперации

Опубликовано 13.12.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Перевернутая логика украинской спецоперации

Поврежден мост в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя, у опоры была заложена взрывчатка.

Накануне РСЗО западного производства нанесли удар по пригородам Мелитополя, ударом был уничтожен ресторан, погибло десять человек и было много раненых.

Еще чуть раньше был произведен подрыв автомобиля заместителя главы администрации, погиб водитель, сам чиновник получил ранения.

Все это к тому, что происходящее не случайность, а некий план.

Мелитополь при взятии российскими войсками повреждений не получил, город был сдан без боя и взят, как говорится, на марше. И довольно длительное время жил вполне мирной жизнью.

Но что-то поменялось, и теперь украинские войска и украинские диверсанты наносят удары по этому, до недавнего времени мирному городу, который, заметим, считают своим, и по гражданам, которых считают своими. У войны перевернутая логика.

Например, мост в Константиновке уничтожили ВСУ, как и все остальные мосты, а российские войска за все время взорвали только один мост - Андреевский при отступлении из Херсона.

Жилые кварталы Донецка и других городов Донбасса обстреливают ВСУ, которые при этом считают их своими, а жителей - гражданами Украины.

Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, при этом требуя вернуть ее под контроль Украины.

Массовые репрессии граждан Украины, включая сюда расстрелы и пытки, проводит СБУ, а совсем не ФСБ.

Я здесь не выставляю оценок, я не учительница, но факты говорят о странной логике.

А.Б.



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