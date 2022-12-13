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Московский листок

Украина берет не любые деньги

Опубликовано 13.12.2022 в разделе комментариев 0

доллар деньги лимит
Украина берет не любые деньги

МИД Украины в ответ на предложение обсудить передачу 187 миллионов евро от Венгрии на двусторонней основе заявил, что готов вести переговоры только в рамках поддержки от всего ЕС.

Еврокомиссия ранее предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год.

Венгрия заблокировала проект. Власти страны заявляли, что готовы выделить свою долю средств в помощь Украине только на основе двустороннего договора, а не общеевропейского кредита, для этого премьер-министр страны Виктор Орбан подписал указ о выделении 187 миллионов евро из национального бюджета.

Но, как видим, Киев не готов получать любую помощь. Судя по всему, денег как таковых Киеву хватает - он просто не успевает их освоить. Это проблема в компетентности местных экономических руководителей - та же проблема была у России с выделением денег Крыму: средства выделялись, и немалые, но потом, порой целиком, возвращались в бюджет - местные управленцы не умели их освоить, а по обыкновению украсть опасались.

Украине нужны материальные ресурсы, которые просто так, как в магазине, не придешь и не купишь.

Ну и вопрос обязательств по долгам - долги перед ЕС куда более гибкая вещь, чем двусторонние обязательства перед странами. Вероятно, гиганты, такие как Германия или Франция, сумеют со временем истребовать потраченные деньги, и сторицей, а вот "мелочь" Евросоюза, такая, как Венгрия, резонно опасается, что деньги, выделенные в общую копилку, так там и пропадут.

 А.Б.



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