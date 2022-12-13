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Московский листок

Почему Россия не Монголия?

Опубликовано 13.12.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Почему Россия не Монголия?

В Монголии перед Дворцом правительства установили войлочную юрту для протестующих.

Акции протеста в Улан-Баторе продолжаются уже десятый день, около 20 человек объявили о сидячей забастовке и ночевали на площади в двадцатиградусный мороз.

Власти проявили заботу о протестующих гражданах, а не прислали ОМОН и автозаки. Это разительно отличается от отечественного отношения к массовым протестам.

Многотысячная акция протеста проходит в Улан-Баторе с 5 декабря. Поводом для недовольства стали сообщения о махинациях с углем. По сведениям СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. По этому делу уже задержали восемь человек, шестерых из них отправили под арест.

Кроме того, власти республики попросили Пекин подключиться к расследованию, поскольку поставки в Китай составляют примерно 86 процентов всего монгольского экспорта и более половины этого объема приходится на уголь.

Может быть, это все организовано одной или несколькими заинтересованными политическими силами, но отношение властей к людям, высказывающим иную точку зрения, для нас уже стало непривычным. С тех пор, как еще Ельцин ночью снес палаточный городок протестующих у Кремля - и пошло-поехало...

Почему-то у Белого дома в Вашингтоне постоянно кучкуются какие-то протестующие с плакатами, и ничего, Америка не рушится.

А у нас на Красной площади не то, что все запрещено, у нас вообще запрещено все!

Почему Россия не Монголия?

 А.Б.



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