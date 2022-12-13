"Умные" счетчики оплатят глупые граждане

Использование «умных» счетчиков приведет к снижению стоимости услуг ЖКХ, заявили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Поэтому в платежках за ЖКУ появится новая строка об оплате установки, проверки или замены «умных» счетчиков. Чернышенко поручил Минстрою проработать данную меру по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.

Извините, когда я въехал в 1998 году в свою квартиру, у меня в стояке в сортире уже торчали провода для подключения "умных" счетчиков! И говорили, что вот-вот подключат, и не надо будет передавать показания и бегать в "Жилищник", если, к примеру, пробыл в больнице и не успел эти показания передать. И уж точно не шло и речи о новой строке в платежке для того, чтобы подключить два счетчика к двум проводкам.

Вообще счетчики в нормальной стране - это собственность и проблема тех, кто собирает платежи, а совсем не тех, кто платит!

У нас же - все проблема потребителя! Даже поверку счетчиков, и то проводим за наш счет! Да с какого перпугу?

Давайте еще контролеру в автобусе покупать оборудование и экипировку за счет пассажиров!

И введем строку в платежке за ремонт отделения полиции на участке, за обсуживание помещения пожарной охраны, за техосмотр машин "сокрой помощи"!

И на новогодний подарок вице-премьеру по ЖКХ - обязательно!

А.Б.