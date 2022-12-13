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Московский листок

Я здесь не выставляю оценок, я не учительница

Опубликовано 13.12.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

И снова здравствуйте! Сегодня в обычном формате, но, к сожалению, так будет не всегда.

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

 

До сих пор не можем понять, почему сертификат SSL, оплаченный и установленный еще неделю назад, не позволяет нормально входить на ФОРУМ.мск. Написали и письма, и претензии, и протесты. Все как с гуся вода!

Ну, может, что премию получает за каждый день ограничения доступа к порталу.

Приятно, что в деле удавливания ФОРУМа.мск усилия Кремля и Запада на удивление солидарны! А вы говорите, нет международного сотрудничества.

Допустим, регистратор Domein people сообщает, что наш адрес перестанет действовать, если мы не прикрепим к нему до Нового года кредитную карту. То есть их больше не устраивает просто платеж, им обязательно с кредитки! И их вообще не волнует, что у нас в принципе не может быть кредитной карты, которая работает с Америкой - они ж сами их и заблокировали.

 

Итак, кратко.

- Лаос отказал "Аэрофлоту" в пролете над территорией страны

- Судья, вынесшая приговор Буту, заявила, что не считает его террористом

- В США заявили об отправке Украине первой партии энергооборудования

- Олаф Шольц заявил о том, что восстановление Украины станет задачей, сравнимой с планом Маршалла

- В Петербурге здание завода "Звезда", производящего двигатели для оборонного комплекса, горит на площади 200 квадратных метров

 

Но это цветочки. Теперь подробно.

 

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

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