Новая Россия не живёт без странностей

И на эти странности мало кто обращает внимание. По телевидению объявили, что наш сильный президент приехал проверить ремонт Крымского моста. Проверяя проехал за рулём "Мерседеса" всё 19 километровое сооружение. Работы по ремонту закончатся в марте 2023 года. А что тогда проверять если ремонт в разгаре? Не кажется странным? Возможно президенту надоело сидеть в кремлёвском кабинете. 22 года это не шутки просидеть в одном кресле. Основная часть жизни прошла не закончившись и без семьи. Действительно наш президент имеет железные нервы. Даже самые громкие коррупционные скандалы не действуют на президента, он никогда не повышает голос и не увольняет с позором воров. Значит никаких неожиданностей для президента не существует, он всё предугадывает заранее. Честь и хвала бессменному президенту.

Кроме газеты "Правда", выписываю газету "АиФ". И вот получаю номер 49. На второй странице снимок президента с главным ремонтником повреждённого моста и небольшая статья "Берега не потеряем". В статье уже про "Мерседес" ни слова. А почему бы президенту не проехать на авто Волжского завода? Мост ремонтируют русские и проба должна быть российской. Но это дело президента.

Читатель, меня удивил снимок президента и инженера Н.Храпова. Внимательно посмотрите на лицо инженера и лицо президента, хотя он снялся в вполоборота. То что я заметил писать не буду и вы возможно догадываетесь. Однако обратить внимание на этот снимок надо - очень надо.

11 - го декабря на всех главных СМИ шёл разговор о том как нас надула А.Меркель. А я вспомнил пакт Риббентропа и Молотова. Сталин понимал, что столкновения не избежать, но надо было хоть немного выиграть время. И в это самое время в СССР строились не только заводы гражданского назначения, но и военные. Враг наступал правительство вынуждено перебрасывать десятки заводов с Запада на Урал. Их что царская Россия построила? Справедливость восторжествовала в 1945 году. Сейчас происходит то же самое, Германия ни как не может забыть Гитлера. Оказывается Меркель будучи канцлером настаивала на Минских соглашениях только для того, чтобы выиграть время на подготовку армии Украины. А мы в это время развесили уши и верили болтовне канцлера. Очевидно именно задержка и сыграла главную роль тому, что наша доблестная армии 10 месяцев топчется на месте и при этом теряет личный состав.

А где же наша разведка? Поблизости от образовавшихся республик Украина строили наступательные и оборонительные сооружения из железа и бетона. Такие объекты скрыть невозможно. Генеральный штаб не знал об этом и Нарышкин никому не говорил или сам не знал? Какая - то беспечность и бесхозяйственность творится в нашем государстве.

Теперь ещё на радио вылезла утка о том, что Украина может открыть второй фронт через Грузию. И ведь идёт обсуждение с военным экспертом В.Шурыгиным.

Хватит о грустном, давайте поговорим о приятном и даже о празднике. 12 - го декабря великий праздник в России - день Российской Конституции. Это основной закон по которому должны жить и народы населяющие Россию, чиновники всех мастей и тем более президент. Так ли это в нашей стране? Например, Статья 31 гласит: "Граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование". Кто видел в последние 20 лет такие митинги и шествия? Даже наш оппозиционер запретил своим подельникам выходить на митинги. Почему же рядовые коммунисты молчат или их нет, остались только думские коммунисты?

Статья 32 гласит: "Граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей". На счёт "непосредственно" нас на пушечный выстрел не допускают, а "представители" это не от народа а от самих чиновников.

Статья 29 гласит: "Каждому гарантируется свобода мысли и слова". Комментировать нет смысла, а то можно и загреметь. И наконец статья 81. Читайте сами.

На днях слышу по радио о том, что средняя продолжительность жизни народа по мнению министра Мурашко увеличилась на два года и составляет 72. Но ведь ещё до пандемии президент говорил, что живём в среднем 78 лет или я путаю? Интересно знать на каком основании Мурашко увеличивает продолжительность жизни? Неужели народ стал жить лучше? Я нет. Более того лежал на обследовании в больнице и никакого обследования нет. Капельница, уколы и забор крови, даже с больным никто не разговаривает индивидуально. По итогу обследования заготовлен бланк мелким шрифтом для всех обследуемых одинаково, только заполнить фамилию и досвидания. Лучшие врачи ушли в бизнес и никто их не собирается вернуть, потому что не позволяет зарплата. Обслуживающего персонала не хватает. Да и попасть на приём к врачу стало проблемой. У станции Ночка расположен большой посёлок, который находится на расстоянии 25 километров от поликлиники. Автобус ходит 2 раза рано утром и вечером. Как пенсионеру воспользоваться таким транспортом. В советское время автобус ходил гораздо чаще и пенсионеры были довольны. Такое положение не только в нашем регионе, конечно министр может и не знать. Для него возможно есть специальная поликлиника, как и для чиновников. А ведь они живут припеваючи именно за счёт простого народа, о котором и не думают.

Интересную мысль выдал в интернет профессор М.Делягин: "Российская государственность создавалась в далёком 1990 году - ещё в недрах Советского Союза - для решения трёх примитивнейших задач: разграбление советского наследия, вывоза награбленного в фешенебельные страны и легализации там в качестве личных богатств". Красивее не скажешь. Жаль, что на это никто от руководства страны не реагирует. Возвращать надо, однако власть таких навыков не имеет. Странно, не правда ли?