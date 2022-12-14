Дума решила запретить иностранные слова

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о недопустимости применения зарубежных слов на государственном уровне.

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях»,— следует из пояснительной записки к проекту.

В законопроекте также указывается, что список словарей будет определять правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.

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Наверно и штрафовать будут. За ненормативное словоупотребление.

Однако ж первые два слова в пояснительной записке - иностранные. И оба имеют отечественные аналоги - слово "проект" (от англ. Project) можно вполне заменить на отечественное "предложение", а слово "федеральный" заместить словом "союзный".

Правда, придется тогда менять и название государства - Российская Федерация на Российский Союз, ну и в Конституцию вносить поправку... Кстати, и "конституцию" надо бы на "основной закон" переправить. "Президента" надо будет заменить на "председателя" или, что точнее, на "главу государства", для краткости просто на "государя"...

И что-то придется делать с "республикой". "Народовластие", народоправство" - коряво как-то. Может, просто "государство"? Ну раз государь, то будет у него и государство...

А.Б.