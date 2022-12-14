Вредительство в партийных рядах

Выяснилось, что первый секретарь Перовского отделения КПРФ Максим Лапшин никакой не левый, а самый настоящий мэрский и провластный. В постановлении МГК КПРФ от 29 ноября 2022 года (https://t.me/mos_vote_2023/2201) указывается, что Лапшин под видом кандидатов-коммунистов способствовал выдвижению от КПРФ людей, аффилированных с исполнительной властью, продвигал в партийную структуры явных засланцев и всячески вредил имиджу партии.

Картина, происходящего год назад на выборах в МГД обретает недостающие фрагменты. Тогда против меня на довыборах в 19 округе (Вешняки, Ивановское, Новогиреево) был брошен весь столичный административный ресурс. Настолько их пугала перспектива моего появления в МГД при поддержке известного коммуниста Олега Шереметьева, лишенного депутатского мандата в 2021 году за принципиальную позицию.

Вскрывшиеся факты о Лапшине только подтверждают, что против нас была организована целая технологическая операция. И она включала далеко не только «Единую Россию» с ее армией бюджетников и контролем электронного голосования. Здесь был и «помощник» Дарьи Бесединой Петр Карманов, который каким-то чудом собрал подписи в условиях максимальной зачистки независимых кандидатов, влил по некоторым данным до 60 миллионов рублей в локальную компанию, и которого толкал, по слухам, близкий к мэрии и к Ликсутову политтехнолог Кац. И лже-Шереметьв (который Николай Васильевич) от «Коммунистов России». И целая когорта оппозиционеров с левой повесткой. И, как теперь стало окончательно понятно, первый секретарь Перовского отделения КПРФ Максим Лапшин, в результате изгнанный партией за вредительство.

Все это подтверждает нашу правоту и доказывает, что у команды Федорова-Шереметьева были все шансы на победу. Но огромные деньги, административная машина и предательство в лево-патриотическом движении сделали свое дело.

Напомню, что накануне выборов я открыто заявлял о готовности сотрудничать и договариваться с КПРФ. Но, к сожалению, руководство московской партийной организации тогда отказалось от такой кооперации левых сил.