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Московский листок

И по голой жопе, прямо напротив музея!..

Опубликовано 14.12.2022 в разделе комментариев 1

культура тупость
И по голой жопе, прямо напротив музея!..

Две активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси "Венера" на экспозиции по мотивам его творчества в Санкт-Петербурге.

Активистки, выступающие за естественную красоту, выбрали "жертвой" реплику картины Бэнкси, где изображена Венера после ринопластики. В результате пострадала и рама, и холст, который не был защищен стеклом.

Это что ж деется? Завтра какие-нибудь активистки против анального секса и Рубенса обольют кефиром каким!

Странно, почему активистки, причем исключительно женщины, выбирают для рекламы своих взглядов произведения искусства. Ну обливали бы говном каким-нибудь статую Петра на Замоскворецкий стрелке или там Владимира Святого напротив библиотеки имени Ленина. Их бы потом мыли безо всякого ущерба художественному уродству.

Но зачем картины-то портить?

Пришли бы на выставку, разделись до гола и обливали друг друга хоть кремом, хоть томатной пастой. Тоже бы все заметили. И даже не без удовольствия.

Так ведь нет, надо именно художественное творение испортить...

Пора уже вводить в УК порку, именно за действия против общественного вкуса. А что? Облил кетчупом картину - а назавтра тебя напротив музея выпороли при стечении народа. И видео в интернете - на добрую память.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Киса написал 14.12.2022 10:54
Это иностранные агенты. Ведь не в России это придумано.
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