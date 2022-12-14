У нас собираются модернизировать музейную технику

Российский авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У будет модернизирован с учетом применения в рамках специальной военной операции на Украине.

Авиационный комплекс А-50У является модернизацией самолета ДРЛО А-50, который я изучал еще на студенческой скамье. Посмотрите на меня и прикиньте, насколько свежая техника у нас.

Первый модернизированный А-50У поступил на вооружение ВКС РФ в 2011 году - больше 10 лет назад, однако. И всего на 2021 год на вооружении российских войск стояло 7 авиационных комплексов А-50У.

Понимаете? Семь! А всего А-50, включая немодернизированные, 15 штук. Представляете себе, при наличии современных темпов развития электроники - и такие темпы модернизации самолетов ДРЛО!

А на вооружении армии США имеется более 100 самолетов ДРЛО! И часть из них, конкретно Е-3, с территории Польши и сейчас ведут круглосуточный радиолокационный контроль воздушного пространства Украины.

А мы собираемся модернизировать то, что за полвека не собрались.

А.Б.