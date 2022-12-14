Пушилин обозначил новые цели спецоперации

Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас неправильно, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Для того, чтобы обеспечить безопасность территории Донецкой Народной Республики, ее жителей, нам необходимо будет отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы противник не смог доставать до наших населенных пунктов", – сказал он.

Это Пушилин очень интересно сказал в плане прояснения целей спецоперации.

Последняя версия от Путина - это защита жителей ДНР и ЛНР от угроз с Украины. То есть создание такой буферной зоны, которая не позволит, скажем, используя "Хаймарс", наносить удары по Донецку.

Но между Одессой и Донецком имеется еще Херсон и Николаев, а между Черниговом и Донбассом - Сумы, Харьков, Полтава... Да и не слышно, чтоб прям от Чернигова стреляли по Донецку.

Ну и потом - занятые области теперь немедленно присоединяются к РФ, то есть их безопасность тоже нужно как-то оберегать. То есть за ними тоже нужно создавать буферную зону. А она тоже будет немедленно входить в РФ.

Так что придется выходить на линию Люблин, Кельце, Жешув. Кракову приготовиться...

А.Б.