Так халатность или все же поджог?

Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки».
Ответственного за пожарную безопасность в OBI Александра Макарова задержали. Он является третьим подозреваемым по делу о пожаре.
Сейчас под стражу заключили 36-летнего сварщика Дениса Сагитова и 42-летнего прораба Ильнура Шайхутдинова, отвечавшего за проведение сварочных работ в магазине.
Пожар начался в магазине OBI в ТЦ «МЕГА Химки» рано утром 9 декабря. Он охватил 17 тысяч квадратных метров. Возгорание привело к тому, что гипермаркет OBI почти полностью сгорел. Позднее стало известно о гибели охранника магазина.
Ну, раз есть задержанные, значит, имело место и преступление. Интересно, какое?
Судя по статусу задержанных - нарушение при производстве сварочных работ, может быть, халатность. То есть преступления неумышленные.
А как с парностью случаев?
Только сгорела МЕГА, и тут же загорелась крыша в ГМИИ имени Пушкина, а во вторник утром в Санкт-Петербурге загорелось здание на площади 200 квадратных метров на территории завода «Звезда».
И вообще что-то часто у нас что-то горит и взрывается.
А.Б.
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Mary написал 14.12.2022 12:02
Каждый костер когда-то догорит.
Ветер золу развеет без следа.
Но до тех пор, пока огонь горит,
Каждый его по своему хранит,
Если беда, и если холода.
Раз ночь длинна, то жгут едва,
И берегут и силы и дрова,
Зря не шумят, и не портят лес.
Но иногда найдется вдруг чудак,
Этот чудак все сделает не так.
И его костер взовьется до небес.