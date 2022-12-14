Так халатность или все же поджог?

Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки».

Ответственного за пожарную безопасность в OBI Александра Макарова задержали. Он является третьим подозреваемым по делу о пожаре.

Сейчас под стражу заключили 36-летнего сварщика Дениса Сагитова и 42-летнего прораба Ильнура Шайхутдинова, отвечавшего за проведение сварочных работ в магазине.

Пожар начался в магазине OBI в ТЦ «МЕГА Химки» рано утром 9 декабря. Он охватил 17 тысяч квадратных метров. Возгорание привело к тому, что гипермаркет OBI почти полностью сгорел. Позднее стало известно о гибели охранника магазина.

Ну, раз есть задержанные, значит, имело место и преступление. Интересно, какое?

Судя по статусу задержанных - нарушение при производстве сварочных работ, может быть, халатность. То есть преступления неумышленные.

А как с парностью случаев?

Только сгорела МЕГА, и тут же загорелась крыша в ГМИИ имени Пушкина, а во вторник утром в Санкт-Петербурге загорелось здание на площади 200 квадратных метров на территории завода «Звезда».

И вообще что-то часто у нас что-то горит и взрывается.

А.Б.