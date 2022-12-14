Собираемся модернизировать то, что за полвека не собрались

И снова здравствуйте! Сегодня в обычном формате, но, к сожалению, так будет не всегда.
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Вчера что-то вы меня забаловали, спасибо! Щедрое подаяние делает нас лучше.
Меня упрекают, что новости те же, что и в основных агрегаторах. Не все знают, что в журналистике есть жанры. И я работаю вовсе не в жанре новостной ленты. Я комментирую и объясняю.
Но если вам нужно косноязычное ни о чем, пожалуйста: вчера утром наши с боями вышли на окраину Краснопоповки и закрепились в подвале. К обеду противник, усиленный иностранными наемниками и натовской военной техникой, выбил нас из подвала и вошел в Краснопоповку. Вечером наши, используя стратегическое и тактическое преимущество, вернули себе позиции на окраине Краснопоповки, но уже гораздо лучше.
Что за Краснопоповка, нахрен она нужна, даже кто там наши - вообще неважно. Но это эксклюзив, которого нет в новостной ленте Яндекса.
Теперь о реальных новостях, кратко.
- Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе Киева
- Депутат Госдумы генерал Гурулев заявил, что Европа готовится к полномасштабной войне с Россией
- ЕБРР выделит Украине кредит в 300 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры
- В США пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в тайных закупках электроники
- Аргентина обыграла Хорватию и в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира
Но это цветочки. Теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1. Дума решила запретить иностранные слова
https://forum-msk.org/material/news/1...
2. Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»
https://forum-msk.org/material/news/1...
3. Пушилин обозначил новые цели спецоперации
https://forum-msk.org/material/news/1...
4. У нас собираются модернизировать музейную технику
https://forum-msk.org/material/news/1...
5. "Венеру" облили кремом
https://forum-msk.org/material/news/1...
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