О благих пожеланиях и некоторых ошибках греческих товарищей

Письмо коммунистам Венесуэлы, Греции и всех других стран

Мы принимаем предложение о проведении дискуссии

Наша партия после 24 февраля этого года провела с товарищами из КПГ несколько раундов теоретической дискуссии по поводу оценок идущей войны на Украине. Обмен аргументами состоялся. Считаем, что он был взаимно полезен, однако стороны остались на своих позициях, что выразилось в продолжении дискуссии на XXII международной встрече коммунистических и рабочих партий в Гаване. При этом дискуссия показала серьезное расхождение в международном коммунистическом движении, что выразилось в подписании партиями 2-х Заявлений, существенно отличающихся в оценках и выводах ( Solidnet | 22nd IMCWP, The Struggle Against USA and NATO Imperialism which Seek World Hegemony is the Key Task of the Progressive Forces и | Solidnet 22-я ИМКВП, РЕЗОЛЮЦИЯ об империалистической войне на территории Украины ) На сегодняшний день расклад сил в международном коммунистическом лагере практически равный, однако дело совсем не в численном перевесе какой-либо стороны. Такие вопросы голосованиями не решаются. Практика критерий истины.

Поскольку именно КПГ и РКРП являются основными выразителями этих двух основных наметившихся линий, и товарищи из КПГ продолжили свою аргументацию в Письменном выступлении КПГ на 3-м Международном идеологическом семинаре Коммунистической партии Венесуэлы (Solidnet Компартия Греции, Письменный вклад Компартии Греции на 3-м Международном идеологическом семинаре Компартии Венесуэлы), мы тоже намерены высказать свои доводы и призвать всех товарищей ещё раз подумать. Тем более, что обе спорящие стороны апеллируют к ленинскому теоретическому наследию и греческие товарищи заявили: «На наш взгляд, сегодня может быть открыта необходимая дискуссия по формированию единой революционной стратегии, которая будет способствовать революционной реорганизации международного коммунистического движения». Мы такой подход разделяем и откликаемся на предложение по выработке действительно революционной стратегии. Остановимся на разборе некоторых моментов упомянутого выступления КПГ на семинаре КПВ «100-летие образования СССР: Выводы, сделанные из социалистической революции, социалистического строительства и их свержения в СССР, имеют большое значение для коммунистических и рабочих партий в современной классовой борьбе и в условиях империалистической войны».

Какой социализм был в СССР и каким он бывает вообще?

Мы, конечно, имеем свой анализ причин поражения (уверены, что временного) социализма в СССР. Тем более, что мы понимаем – вовсе не социализм в нашей стране потерпел поражение, а как раз наоборот – отход от социализма в соответствии с научными основами, заложенными Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным, и поворот к реставрации капитализма. Анализ сделан в докладе ЦК РКРП (100 лет Великой Октябрьской социалистической революции – Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП-КПСС) (xn--j1akbb.xn--p1acf), и надо сказать, что в этом вопросе наши позиции совпадают с оценками КПГ больше, чем с другими партиями, даже российскими. Отвечая на вопрос, какой социализм был в СССР и какой он бывает вообще, наша партия отвечает:

«Марксистско-ленинская теория не диктует детальных рецептов и идеальных моделей будущего общества. Маркс и Энгельс писали, что коммунизм –– не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразоваться действительность. Коммунизмом они называли действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние, несправедливое и тормозящее развитие общества.[1]

Социализм бывает таким, каким он вышел из капитализма в зависимости от складывающихся условий. Он может быть и суровым, и жестоким, и голодным, и кровавым. При социализме классовая борьба не заканчивается, а приобретает новые формы, продолжается как борьба пролетарской, коммунистической созидательной тенденции с мелкобуржуазной частнособственнической тенденцией. Обязательной характеристикой социализма является власть, осуществляющая диктатуру пролетариата и обеспечивающая победу позитивной коммунистической тенденции.

Социализм характеризуется:

В политической области социализм, по ленинскому определению, есть уничтожение классов. То есть движение к преодолению классовых различий, различий между умственным и физическим трудом и пр. В.И. Ленин разъясняет, что «уничтожение классов — дело долгой, трудной, упорной классовой борьбы, которая после свержения власти капитала, после разрушения буржуазного государства, после установления диктатуры пролетариата н е и с ч е з а е т (как воображают пошляки старого социализма и старой социал-демократии), а только меняет свои формы, становясь во многих отношениях еще ожесточеннее»[2].

В области экономических отношений социализм - это преодоление элементов товарности в непосредственно общественном производстве.

В морально-нравственном плане социализм обеспечивает все большие возможности для свободного развития всех и каждого.

Совершались ли советским руководством и партией ошибки при строительстве социализма? Безусловно, совершались. Когда люди идут впервые путем неизведанным и в условиях не только неизвестных, но и неимоверно трудных, при бешеном сопротивлении всего старого буржуазного мира, думать, что можно обойтись совсем без ошибок, говорить, что «надо было не так» - это политическое ханжество и чванство. Мы отличаем ошибки борьбы от ренегатства и самодурства. Наши предшественники, коммунисты-большевики под руководством Ленина и Сталина достойно прошли свой отрезок пути. Большевики были ортодоксальными марксистами-революционерами. В теории и на практике они придерживались не каких-то догм, а неукоснительно руководствовались основополагающими принципами марксизма, и прежде всего, в классовой борьбе. Поэтому, несмотря на имевшиеся просчеты и ошибки, сохранялся вектор движение «вперед и вверх». Инерция движения вперед сохранялась и после них довольно длительное время, однако со все большим и большим торможением»[3]. До тех пор, пока перестройщики не заменили принципы марксизма-ленинизма соображениями так называемого здравого смысла.

Эти ссылки на наш анализ причин отступления советского социализма мы приводим для того, чтобы подчеркнуть наши общие с греческими товарищами выводы, что врут и глубоко ошибаются те, кто верит, что капиталистическими методами можно построить социализм. Дело не в предательстве и не в заговорах врагов, хотя они безусловно тоже были. В.И. Ленин учил: «Ничто не может нас погубить, кроме наших собственных ошибок» (В.И. Ленин. Полн. собр. Соч. том 42, стр. 249). Ошибки, допущенные при строительстве социализма в СССР вполне объективно привели к негативным результатам.

Готовых рецептов нет

И здесь очень важно понять такой момент, который присутствует в анализе и РКРП, и КПГ, известен, конечно, и другим партиям: нет готовых рецептов на все случаи жизни. Конкретно-исторический анализ – именно в нём живая душа марксизма. В.И. Ленин по этому поводу говорил, что: «тот, кто захотел бы выдумать для рабочих такой рецепт, который бы давал заранее готовые решения на все случаи жизни или который обещал бы, что в политике революционного пролетариата не будет никаких трудностей и никаких запутанных положений, тот был бы просто шарлатаном» (П.С.С. Т21. Стр.21).

Греческие товарищи в своем материале рассматривают такую ситуацию: «В наши дни отдельные политики, среди прочих цитат, приводят выдержку из речи Фиделя Кастро, чтобы убедить нас в том, что у социализма нет ни закономерностей, ни принципов. Фидель говорил, что «среди множества ошибок, совершенных всеми нами, самой главной была вера в то, что кто-то знал о социализме или знал, как строится социализм. Это выглядело так же достоверно, как электрическая система, изобретенная теми, кто считал себя экспертами в области электрических систем. Когда говорили: «Это формула», мы думали, что знаем»[1].

Надо сказать, что про этот случай я лично слышал от Уго Чавеса. Как-то в бытность депутатом Госдумы в 2007г. я имел возможность участвовать в беседе и задать вопрос Уго Чавесу. Он тогда создавал Социалистическую партию и заявлял, что она будет самая большая и даже считал, что туда должны войти коммунисты тоже. На эту тему я и задал вопрос Чавесу, обратив его внимание на то, что очень большая партия - это хорошо, но без точной (научной) программы и она может заблудиться. Советский Союз и КПСС продвинулись по пути строительства социализма намного дальше, однако в результате отступлений и ошибок, и они потерпели поражение. Насколько он понимает эту опасность, и на чём основывает программную работу, на какие известные теории, кроме опыта строительства социализма на Кубе, опираются венесуэльские товарищи?

Надо сказать, что Чавес понял мою озабоченность в прозвучавшем вопросе и ответил в свойственной ему манере образно и довольно точно. Он сказал, что хотя я и просил назвать другие источники кроме кубинского опыта, но он начнет с Фиделя. Вспомнил, что Фидель Кастро, отвечая на вопрос журналистов о том, совершал ли он ошибки и какие в начале своей революционной деятельности, и какая из них была главной, ответил так: "Конечно совершал. И главная из моих ошибок заключалась в том, что я тогда думал, будто кто-то точно знает, как надо строить социализм".

Далее он рассказал, как сам вошел в революционную деятельность и единственный раз в жизни испытал настоящий страх. Он был военным, участвовал в мятеже, сел в тюрьму. Вышел – уговорили участвовать в выборах президента. Выиграл!!! Его снова в тюрьму. Народ массово вышел на улицы и проамериканские власти вынуждены были его выпустить. Он вышел на свободу и увидел перед собой миллионные массы. «И тут мне стало страшно», - говорит Чавес, «Я военный человек, и готов отдать жизнь. А тут я вижу сотни тысяч людей, которые надеются, что я могу изменить их жизнь, верят мне. А я понятия не имею, как это сделать. Мне стало страшно, что я не смогу оправдать надежды, обману их веру.» После этого было приглашение Чавеса на Кубу, месяц работы в ЦК компартии. Уезжал он бунтарем, а домой вернулся уже в какой-то степени социалистом.

Этот эпизод, конечно, товарищи из Венесуэлы знают лучше меня, но я хочу на этом примере обратить общее внимание на главный момент – готовых рецептов нет, и быть не может!

Верные выводы, требующие комментариев

Греческие товарищи делают выводы: «Те, кто злоупотребляют словом «социализм» и используют различные дополнительные эпитеты, такие как «демократический социализм» или «социализм 21-го века», называя «мясо рыбой», а социал-демократическое управление капитализмом социализмом или даже «стадией» к нему, стремятся ввести в заблуждение народные массы.

Как показала Октябрьская революция, социализм - это социальная революция, смена класса у власти, а не одна или несколько побед на выборах, или референдум о внесении конституционных изменений, или формирование левого правительства в рамках капитализма, это слом буржуазной государственной машины. Слом неизбежно должен сопровождаться обобществлением средств производства, созданием новых институтов рабочей власти, централизованным научным планированием экономики».

И ещё КПГ отмечает: «Наша партия отказалась от ошибочных, на наш взгляд, подходов относительно промежуточных стадий к социализму или «мирного перехода» к социализму, а также от ошибочного деления социал-демократии на «правую» и «левую», как и ошибочного деления буржуазии на «компрадорскую» и «патриотическую». Данные подходы не только не подтвердились, но и надолго разоружили компартии, лишив их революционной стратегии. Они привели к недопустимому отходу от принципов марксизма-ленинизма, к участию компартий в буржуазных левых или левоцентристских правительствах в рамках буржуазного управления, которые в итоге принимали жесткие антинародные меры, участвовали в империалистических операциях и войнах, увековечивали капиталистическое варварство».

В основном эти выводы правильные, и мы их разделяем. Но! Огульно заявлять, что это все ошибки и недопустимо (или даже вредно): ни участие в правительствах, ни победы в референдумах или президентских выборах тоже нелепо. Эти тезисы требуют по крайней мере расшифровки и увязки с теми самыми конкретно-историческими условиями, которые определяют суть момента. У русского народа есть пословица: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт». Да и Ленин говорил по похожему поводу: «Критику — и самую резкую, беспощадную, непримиримую критику — следует направлять не против парламентаризма или парламентской деятельности, а против тех вождей, которые не умеют — и еще более тех, кои не хотят — использовать парламентских выборов и парламентской трибуны по-революционному, по-коммунистически. Только такая критика — соединенная, конечно, с изгнанием вождей негодных и с заменой их пригодными — будет полезной и плодотворной революционной работой, воспитывающей одновременно и «вождей», чтобы они были достойны рабочего класса и трудящихся масс, — и массы, чтобы они научились разбираться правильно в политическом положении и понимать нередко очень сложные и запутанные задачи, которые из этого положения вытекают» (П.С.С. т.41. стр.49)

Бывают случаи, когда коммунистам нужно однозначно и решительно выступать против выборов и даже их бойкотировать, а бывает, что надо использовать для коммунистической работы – просвещения масс и организации их борьбы.

Промежуточных стадий между капитализмом и социализмом мы, конечно, тоже не признаем и не называем (можно говорить о переходном периоде между капитализмом и социализмом). Но вот про более благоприятные условия для жизни и борьбы рабочего класса говорить вполне можно и за них нужно бороться! Участие в левых правительствахэто действительно сложнейший и в основном ошибочный путь (хотя большевики допускали свое участие в революционно-демократическом правительстве), но участие в президентских выборах и использование редких уникальных условий в случае успехов для развития борьбы и улучшения условий существования рабочего класса – это вопрос, безусловно требующий осмысления и разработки. Вернемся к примеру Чавеса, и вспомним, что он не одинок ( какие-то сложные, но похожие условия складывались после победы левых кандидатов в Чили, Молдове, на Кипре и др.). Не использовать те возможности, которые дала история тому же Чавесу, просто глупо. Другое дело – как он и поддерживающие его политические силы использовали эти возможности для создания более благоприятных условий для борьбы рабочего класса. Использовал, как понимал и как смог, думается, не самым эффективным образом. И это вопрос для теоретического осмысления коммунистами. Считаем, что КП Венесуэлы абсолютно правильно в свое время приняла решение не растворяться в Единой социалистической партии власти и сохранила свою самостоятельность, т.е. соответственно, коммунистическую составляющую движения для будущей борьбы.

Готовых рецептов нет! «Сочинить такой рецепт или такое общее правило («никаких компромиссов»!), которое бы годилось на все случаи, есть нелепость. Надо иметь собственную голову на плечах, чтобы в каждом отдельном случае уметь разобраться. В том-то и состоит, между прочим, значение партийной организации и партийных вождей, заслуживающих этого звания, чтобы длительной, упорной, разнообразной, всесторонней работой всех мыслящих представителей данного класса вырабатывать необходимые знания, необходимый опыт, необходимое – кроме знания и опыта – политическое чутье для быстрого и правильного решения сложных политических вопросов». (В.И. Ленин П.С.С. Т. 41. Стр. 52)

В каждом случае надо заново прикладывать карту к дороге и работая собственными мозгами с учетом опыта предшественников и компаса теории принимать те решения, которые в данный момент в данном месте максимально работают на развитие классовой борьбы.

Отказ от антифашистских фронтов есть отказ от оружия борьбы

Наши греческие товарищи заявляют: «Некоторые ворошат в своей памяти политику Коминтерна на создание «антифашистских фронтов» и пытаются перенести ее на сегодняшний день. От них ускользает тот факт, что линия антифашистских фронтов доминировала тогда, когда существовал СССР, а теперь на его месте находится мощная капиталистическая держава. Кроме того, у сторонников этой позиции отсутствует критический подход к историческому пути международного коммунистического движения. Сегодня КПГ, как и другие компартии, изучая историю, пришла к выводу о том, что линия антифашистских фронтов оказалась губительной для международного коммунистического движения. Сегодня мы понимаем, что в рядах Коминтерна господствовала так называемая стратегия стадий завоевания революционной рабочей власти. Так, в качестве первоочередной цели была поставлена задача формирования правительства в рамках буржуазной системы как ступень, которая будет иметь черты национально-независимого или антифашистско-буржуазно-демократического этапа к социализму».

Здесь прежде всего мы хотим попросить товарищей прямо открыть нам свои карты: какие это партии, ещё кроме греческой, считают тактику народных фронтов губительной для революционного движения? И где это они нашли, что формирование правительства в рамках буржуазной системы ставилось как первоочередная цель?

РКРП провела международную конференцию «Коминтерн -100», в которой, кстати, принимала участие и КПГ, на которой специально доложила тему о тактике народных фронтов. Определение фашизма в докладе Г. Димитрова и тактика Народных фронтов: история и современность – Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП-КПСС) (xn--j1akbb.xn--p1acf).

Этот вопрос действительно является одним из наиболее важных и дискуссионных вопросов - тактика коммунистических партий в условиях наступления фашизма, а именно тактика Народных фронтов. Актуальность темы состоит в том, что фашизм не ушел в прошлое, а продолжает поднимать голову сегодня. Следовательно, коммунистические партии должны вырабатывать тактику противодействия этому явлению, опираясь на позитивные и негативные уроки прошлого.

Опыт Народных фронтов показывает как успехи, так и трудности во взаимодействии авангарда пролетариата с непролетарскими мелкобуржуазными массами. В условиях поднимающейся волны буржуазного популизма, стремящегося сбить с толку трудящихся, данный опыт также может быть полезным для коммунистов сегодня.

Подчеркнем, что тактика Народных фронтов - это не стратегическая смена курса и отказ от мировой революции и диктатуры пролетариата. Стратегически идея и цель мировой революции продолжала сохраняться и никем не оспаривалась. Речь шла именно о тактике, характерной для определенных исторических условий, в данном случае - для противодействия фашизму. Тактика народного фронта являлась составной частью мирового революционного процесса и задумывалась именно с этой целью.

Одним из наиболее значимых тактических вопросов является вопрос о союзниках и попутчиках. Коммунисты, проводя принципиальную линию в интересах пролетариата, могут и должны привлекать к своей борьбе и непролетарские массы трудящихся, отстаивать не только сугубо классовые, но и общедемократические требования. Пролетариату не всё равно, в каких условиях бороться за революцию: в условиях прямого фашистского террора или в условиях буржуазной демократии.

Кроме того, коммунисты могут и должны использовать трещины в стане классового противника – буржуазии. Отсюда нельзя отрицать ситуаций тактического взаимодействия с тем или иным отрядом буржуазного класса. Главное условие для заключения подобных компромиссов заключается в том, чтобы в процессе вступления в те или иные компромиссы пролетарская стратегическая линия была сохранена и проводилась последовательно. Чтобы подобные компромиссы и коалиции усиливали рабочий класс, используя противоречия буржуазии, а не наоборот – не использовали рабочий класс в качестве пушечного мяса для того или иного отряда буржуазии. Маркс не зря говорил, что «в политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чёртом — нужно только быть уверенным, что ты проведёшь чёрта, а не чёрт тебя» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 8, с. 410).

Во всех странах, где фашизм приходил к власти, главным врагом фашизма всегда являлись коммунисты, на них и обрушивались в первую очередь репрессии. Они же являлись главными организаторами антифашистского сопротивления. Однако, кроме этого, фашизм осуществлял наступление и на буржуазную демократию, буржуазно-демократические организации, тем самым бил не только по революционному лагерю пролетариата, но и по другим силам, заинтересованным в буржуазной демократии. Поэтому, при очевидной стратегической линии на социализм, без установления которого окончательно победить фашизм невозможно, на отдельных тактических этапах борьбы с фашизмом целесообразно взаимодействие коммунистических сил с силами буржуазной демократии. Отсюда и предлагалась тактика единого фронта со всеми действительно демократическими силами.

Тактика антифашистского народного фронта базировалась на тактике единого рабочего фронта (идея которого была выдвинута В.И. Лениным и принята в 1921году Исполкомом Коминтерна), являлась её продолжением и распространением не только на рабочий класс, но и на широкие слои мелкой буржуазии и даже на часть антифашистски настроенной средней и даже крупной буржуазии. Необходимость новой тактики была обусловлена усилением фашистской угрозы. Главной стратегической целью оставалось завоевание диктатуры пролетариата и построение социализма и коммунизма. Но непосредственная цель ближайшей перспективы переносилась с борьбы за социализм и советскую власть на борьбу против фашизма за сохранение буржуазной демократии. Как отмечалось на VII Конгрессе Коминтерна, «сейчас трудящимся массам в ряде капиталистических стран приходится выбирать конкретно на сегодняшний день не между пролетарской диктатурой и буржуазной демократией, а между буржуазной демократией и фашизмом». К тому же, с учетом угроз, которые исходят от фашизма международному коммунистическому движению и его главному оплоту – СССР, главным противником становился фашизм, его Аникоминтерновский пакт. Само существование социалистического государства играло огромную роль для движения. Так что, поддерживая буржуазную демократию против фашизма, трудящиеся поддерживали политику своего социалистического государства – СССР. При этом, выступая единым фронтом со всеми демократическими силами (в первую очередь, социал-демократами), коммунисты всегда оставляли за собой право идеологической борьбы с оппортунизмом и соглашательством. В условиях же империалистической войны коммунисты капиталистических государств, которые подверглись фашистской агрессии, должны были бороться с агрессором. В странах – потенциальных жертвах агрессии (а в дальнейшем – оккупированных фашистами) – центральной задачей становится борьба за национальный антифашистский фронт всех демократических, прогрессивных и патриотических сил. Главным образом, фашизм стремился развязать войну с первым социалистическим государством. Отказ противодействовать фашизму в этих условиях означал оказание фактической помощи фашизму в борьбе с первым в мире социалистическим государством, а следовательно, и с коммунистическим движением во всем мире. В этой связи напомним сомневающимся о некоторых событиях II мировой войны. В годы оккупации Франции гитлеровскими войсками троцкисты призывали французов не участвовать в движении Сопротивления, т.к. оно было неоднородным и включало в себя людей самых разных взглядов, т.е. боролось не за социалистическую революцию, а только против гитлеровских оккупантов. Троцкисты утверждали о равной ответственности всех капиталистических участников II мировой войны, как об этом говорили большевики-ленинцы во время I мировой войны. Но ситуация во II мировой войне была совсем иная.

Об этом же говорил т. Сталин выступая с речью на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 года:

«…В результате первого кризиса капиталистической системы мирового хозяйства возникла первая мировая война, в результате же второго кризиса возникла вторая мировая война.

Это не означает, конечно, что вторая мировая война является копией первой. Наоборот, вторая мировая война существенно отличается от первой по своему характеру. Следует иметь в виду, что главные фашистские государства – Германия, Япония, Италия – раньше, чем напасть на союзные страны, уничтожили у себя последние остатки буржуазно-демократических свобода установили у себя жестокий террористический режим, растоптали принцип суверенитета и свободного развития малых стран, объявили политику захвата чужих земель собственной политикой и заявили во всеуслышание, что они добиваются мирового господства и распространения фашистского режима во всем мире, причем захватом Чехословакии и центральных районов Китая государства оси показали, что они готовы осуществить свою угрозу насчет порабощения всех свободолюбивых народов. Ввиду этого вторая мировая война против государств оси в отличие от первой мировой воины приняла с самого начала характер войны антифашистской, освободительной, одной из задач которой являлось также восстановление демократических свобод. Вступление Советского Союза в войну против государств оси могло лишь усилить, – и действительно усилило, – антифашистский и освободительный характер второй мировом воины».

Оправдалась ли тактика народных фронтов, правильным ли было решение о её применении? Критерием в этом вопросе, как и во всех других, может быть только общественная практика реального применения этой тактики. В каждой стране, где применялся опыт реализации тактики Народного фронта, были свои особенности, но нам важно обозначить общие закономерности становления, развития и распада Народных фронтов. На наш взгляд, эти закономерности можно свести к четырем.

Во-первых, исторический опыт показал, что Народный фронт действительно смог стать реальным препятствием на пути наступления фашизма. Он сумел сплотить значительные широкие массы трудящихся, укрепить авторитет коммунистов как наиболее последовательной антифашистской силы.

В конечном счете, тактика широкого народного антифашистского фронта в очень существенной степени способствовала установлению народной власти в ряде государств Восточной Европы.

Во-вторых, Народный фронт явился одной из форм смычки пролетариата с широкими слоями трудящихся, что приводило к укреплению влияния коммунистов не только на заводской пролетариат, но и на других слои трудящихся (мелкую буржуазию, студенчество, трудовую демократически настроенную интеллигенцию).

В-третьих. При этом приходится иметь в виду и то, что во всех случаях буржуазия наглядно показывала свою непоследовательность в борьбе с фашизмом. Буржуазия оказывалась ненадежным союзником даже в деле защиты буржуазной демократии от фашизма, была склонна к переговорам и умиротворению фашистов, а то и прямому пособничеству фашизму. Последовательная, антифашистская политика проводилась лишь коммунистами. И это не удивительно, ведь, несмотря на определенную разницу, и фашисты, и антифашистски настроенные круги буржуазии – представители одного класса и порождение одной системы. Поэтому неудивительно, что буржуазная демократия зачастую больше боится союзников из коммунистического лагеря, чем противников из фашистского.

В-четвёртых. Кроме того, практика показала, что буржуазный антифашизм с большой вероятностью очень быстро может стать своей противоположностью, что отчетливо проявилось, например, в Греции, где революционные силы были задавлены реакционерами, поддержанными британским империализмом (хотя, казалось бы, Великобритания воевала в антигитлеровской коалиции). Вчерашние буржуазные антифашисты быстро превращаются в проводников фашистской политики, будь то внешняя политика, связанная с атомной бомбардировкой мирных городов, или внутренняя, выражающаяся в запрете коммунистических организаций (как, например, было во Франции). А всё оттого, что фашизм есть порождение капитала, и пока жив капитализм, всегда будет существовать почва для возрождения фашизма в том или ином виде.

Анализ указанных закономерностей приводит коммунистов к определенным выводам:

Во-первых, последовательная борьба с фашизмом должна, так или иначе, переходить в борьбу с капитализмом. Без сильного (а желательно, руководящего) коммунистического ядра такая антифашистская борьба рискует быть непоследовательной, половинчатой, а то и просто сойти на нет. Защищая буржуазную демократию от фашизма, выступая в союзе с широкими массами трудящихся, коммунисты не должны упускать из вида свою главную стратегическую цель - борьбу с капитализмом, борьбу за Советскую власть. Коммунисты должны использовать подобные союзы для усиления классовых позиций пролетариата, а не подчинять пролетариат шатаниям мелкобуржуазной демократии.

Во-вторых, чтобы быть ядром народного протеста, пролетариат должен стать внушительной силой, отсюда – каждодневная организация пролетариата на борьбу за свои права, а также политическое просвещение широких масс трудящихся являются первейшей обязанностью коммунистов. Самое же главное - это понимание своих задач и умение найти подход к своему классу, умение проводить свою принципиальную линию – линию на завоевание диктатуры пролетариата. Если это будет, то остальное приложится. Сила большевиков заключалась, прежде всего, в их принципиальной классовой линии, именно это помогло им привлечь на свою сторону колеблющихся.

И там и тогда, где эти выводы проводились на практике, где тактика Народных фронтов использовалась как организация антифашистского фронта, в тех условиях она была прогрессивной, был успех, она работала на дело рабочего класса. Там, где товарищи увлеклись союзами ради союзов, сочли компромиссы с буржуазией как признак классового примирения, надежду на мирное перерастание ситуации в социалистическом направлении, там последовал откат назад, о чем говорят греческие товарищи.

Так что ещё и ещё раз повторим: Готовых рецептов нет! Как говорится в русской пословице, не следует, обжегшись на молоке, дуть на воду!

Антиимпериализм в помощь империализму

Переходя к нашим сегодняшним разногласиям отметим, что наши греческие товарищи в разделах своего послания «КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА» и «ПЕРЕГРУППИРОВКИ В ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ» с одной стороны, произносят много правильных слов и повторяют прописные истины типа: «неравномерность экономического и политического развития есть абсолютный закон капитализма» и «Ни одна буржуазия не является невинным голубем». С другой стороны, они в очередной раз повторяют свои, как мы считаем, ошибки в трактовке ленинской теории империализма и определении фашизма, как реакционной политики капитала.

Товарищи из КПГ упрекают РКРП и те партии, которые сегодня видят основное зло и источник реакции в империализме США и НАТО. Мол, эти партии сводят весь антиимпериализм к антиамериканизму и тем самым невольно встают на сторону другого, российского и (или) китайского империализма. То есть встают под чужой, буржуазный флаг. Товарищи ссылаются на свое понимание сегодняшнего мира, как сплошь монополистического, своеобразной империалистической пирамиды, в которой все, кто выше, грабят нижних и более слабых.

Мы согласны с тем, что отождествлять антиимпериализм с антиамериканизмом – неправильно. Но мы утверждаем, что товарищи забывают ленинский вывод о том, «капитализм выделил теперь горстку (менее одной десятой доли населения Земли, при самом «щедром» и преувеличенном расчёте – менее одной пятой) особенно богатых и могущественных государств, которые грабят — простой «стрижкой купонов» — весь мир» (П.С.С. Т 27 стр. 308).

Значение этой «горстки» и её влияние в сегодняшнем мире по сравнению с ленинскими временами однозначно усилилось.

Ныне эта горстка возглавляется именно Соединенными Штатами Америки. Остальные играют роль пристяжных. Кто-то не согласен? Это Греция что ли империалистическая страна? Или даже гораздо более мощные страны ЕС? По большому счету никто из этих стран сегодня не может ослушаться США, не может проявить самостоятельность, что замечательно подтверждено всей практикой введения санкций против РФ. Причем даже явно во вред самим себе! Своим экономикам и своим народам! Этого кто-то не видит?

Не видеть того, что сегодня горсткой самых сильных хищников во главе с США и НАТО образуется, говоря ленинским языком «солидная основа империалистского угнетения и эксплуатации большинства наций и стран мира, капиталистического паразитизма горстки богатейших государств!» (П.С.С. Т 27 стр. 361), это с нашей точки зрения, очень большая ошибка. Политическая практика поведения стран ЕС и других ведущих империалистических держав в связи с конфликтом на Украине показала, что нет почти никакой самостоятельной политики стран ЕС, есть факт пляски этих стран под дудку США, даже в ущерб своим экономикам ради надежды продолжать в будущем грабить остальной мир. США осуществляют самую выгодную для империалистов операцию – кредитуют, идеологически и политически оформляют нависающий над народами мира враждебный им и уничтожающий даже буржуазную демократию, фашизм. При этом существенно ослабляя страны ЕС, как минимум в краткосрочной перспективе, и усиливая своё присутствие на этом рынке.

Получается, что товарищи из КПГ и примкнувшие к ним партии, практически дезориентируют и обезоруживают свои народы в то время, как люди выходят на акции протеста против ухудшения жизненных условий, против войны НАТО на Украине на подавление России и против бесконечных экономических санкций. Вместо того, чтобы придать этой борьбе более целенаправленный характер, вносить в нее социалистическое сознание, вынуждать правительства своих буржуазных государств выступить против диктата США, они призывают всех к борьбе со всеми империалистами сразу, в т.ч. с российским. Само по себе это, конечно, правильно и звучит красиво, но пока им разрешают выходить на митинги и демонстрации с протестами против империализма вообще, более 40 стран под нажимом США поставляют оружие, деньги и наемников на Украину в помощь настоящим фашистам, которые убивали и хотят больше убивать, вплоть до организации ядерной катастрофы. Для этого бомбят самую крупную в Европе Запорожскую АЭС. Такой антиимпериализм империализму США в радость.

Антифашистские защитники фашизма

Наши греческие товарищи в очередной раз высказывают критику в адрес нашей оценки внешней политики США как вполне фашистской. Они пишут: «Сегодня распространяются буржуазные и вредоносные теории, например, теория о «фашизме на экспорт», называющая «фашистскими» некоторые могущественные империалистические державы (США, ЕС) и вносящая новую путаницу относительно причины возникновения и усиления фашистского течения, кроющейся в самом монополистическом капитализме и внутри каждой страны, а также относительно причин империалистической войны. Призывы сформировать внеклассовые «антифашистские фронты» т.е. союзы, не опирающиеся на социально-классовые критерии, и выступить в поддержку якобы «антифашистских государств», побуждают коммунистов поддержать империалистическую войну, выбрать грабителя, воевать под чужим флагом, и они должны быть отвергнуты!»

Опять вспомнили про чужой флаг! Придется в очередной раз ответить и нам. Под прикрытием опасности воевать под чужим флагом товарищи из КПГ уклоняются от участия в войне с конкретным живым фашизмом вообще. Они сегодня иронизируют по поводу теории «фашизма на экспорт», называя её буржуазной и вредной. А между тем мы с товарищами из Греции провели теоретическую дискуссию по этому поводу ещё более 10 лет назад. И показали, что внешняя политика империализма США после распада Советского Союза становится не просто более агрессивной, но приобретает откровенно террористический, ничем не ограниченный характер, отражает интересы наиболее реакционных слоев крупнейших финансовых капиталов, которые прежде всего располагаются в США. В соответствии с определением Коминтерна, «Фашизм во власти — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала, особая форма классового господства буржуазии… Фашизм — это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов». С точки зрения марксистской науки, реакционные действия США и НАТО полностью соответствуют понятию фашизма.

Мы в публицистики часто используем термин «фашизма на экспорт», но дело не в термине. Дело в явлении фашизма во внешней политике. Не нравится наш термин, дайте свое определение. Мы за термин не держимся, для нас он родился как публицистический образ. Важнее сама суть явления – все более активные попытки американского империализма обеспечивать его интересы во внешней сфере фашистскими методами открытого террора. Но ведь товарищи из КПГ отказались от коминтерновского определения фашизма, а своего не дают. А явление существует!!! Этого никто не отрицает. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, угрозы в адрес КНДР и Ирана, инициирование и поддержка сегодняшнего кровавого конфликта на Украине. Говоря словами В.И. Ленина, «перед нами совершенно нагой империализм, который не находит нужным даже облачить себя во что-нибудь, полагая, что он и так великолепен». Мы считаем, что это фашизм. Вы с этим не согласны? Это буржуазные теории?

«Фашизм на экспорт» – это неприкрытая, игнорирующая все законы и нормы международного права террористическая империалистическая политика насилия и кровавого решения вопросов обеспечения интересов мирового империализма, ядром которого выступает финансовый капитал. Это современная форма фашизма. При этом шовинизм в самой грубейшей форме сегодня проявляет себя в утверждениях президентов США о империях зла, о странах изгоях, об особой миссионерской ответственности США за судьбы всего мира с выводом, что им дано право всё решать!

Отрицание этого факта, реакционного доминирования США, вытекает из ошибочной трактовки ленинской теории империализма и из отказа от научного, Коминтерновского определения фашизма. Считаем, что этот подход пагубен для определения позиции и тактики борьбы компартий. В итоге это привело к механическому переносу оценок 1914–1917г.г. времён Первой империалистической войны на сегодняшнюю ситуацию и призывы о равной ответственности сторон и прекращению военных действий против фашизма.

Вы продолжаете утверждать, что практика «Фашизма на экспорт» – это буржуазная теория?

Нет, товарищи, это утверждение есть современный оппортунизм со стороны ревизионистов, отказавшихся от важнейших положений марксистско-ленинской теории. Мы считаем, что распространять его товарищам из Венесуэлы и другим партиям является делом чрезвычайно вредным.

Такой антифашизм на делеявляется своеобразной защитой фашистской политики США, и совсем не случайно в настоящее время наблюдается усиление тенденций нарастания неофашизма во всех странах Европы, что наглядно выражается в сносе памятников советским воинам-победителям фашизма, переписыванием истории Второй мировой войны, усилением антикоммунизма, поддержкой авантюры объединенных сил десятков стран Запада по подавлению и расчленению России.

О поддержке буржуазной власти

Товарищи из КПГ и разделяющие их оценки партии пробуют упрекать РКРП и тех, кто видит сегодняшнюю главную опасность в фашиствующей политике США и НАТО в том, что они, якобы встают под чужой флаг, выбирают более правильный империализм, обманываются сами и обманывают народ иллюзиями, что буржуазная Россия будет бороться за права народа Донбасса и искренне подавлять фашизм и т.д. и т.п. Короче, делают вывод о том, что мы якобы, поддерживаем режим Путина и забываем о его антирабочей капиталистической сущности. Забыли о вине российского капитализма в свершении контрреволюционного переворота и развязывании межнациональных конфликтов в республиках Союза, в создании условий для нынешнего военного столкновения.

Это, конечно не так. Мы не поддерживаем российскую власть и не призываем сплотиться вокруг неё всем силам, как это делает, например, парламентская оппозиция в лице КПРФ. Наоборот, мы призываем использовать ситуацию для разъяснения истинных причин переживаемых трагедий. Для показа, что войну принесли контрреволюция и капитализм, декоммунизаторы и антисоветчики. Для организации борьбы против капитализма, за социализм и восстановление СССР.

Но мы не призываем трудящихся просто саботировать проведение военной операции и остановить войну, поскольку это по существу означает призыв остановить войну с фашизмом. С настоящим фашизмом на Украине, который подпитывается и направляется самыми крупными империалистическими хищниками. Который сам себя называет продолжателем дела фашистов 1941–45 гг., который сегодня открыто использует мирных граждан в качестве живого щита. Этого мы делать никак не можем. Рабочему классу России далеко не безразлична длительная, упорная и агрессивная атака на Россию сил США, НАТО и ЕС. Перспектива повторения судьбы Югославии, Ирака или Ливии для рабочего класса России и всего мира никак не более предпочтительна, чем гнёт отечественной буржуазии.

Мы считаем, что бить фашистов можно и нужно любым оружием с привлечением всех возможных сил. При этом следует вносить в эту борьбу сознательный фактор, т.е. агитировать за перерастание антифашистской борьбы в борьбу за социализм.

А призывы к поражению своего правительства в этой войне, или её немедленного прекращения в одностороннем порядке Россией, не соответствуют существу момента, в корне противоположно интересам мирового рабочего движения.

Победа США и НАТО, подавление России будет сегодня победой наступающего фашизма. Усиление фашизации режимов наблюдается во всех странах ЕС, особенно в Прибалтике и Польше. Реакция стремится установить свой новыйпорядок жестко и надолго. России нельзя проиграть эту войну с нацизмом.

Этот момент понять очень непросто, т.к. велик соблазн простого перенесения оценок времен Первой империалистической войны на день нынешний.

Поэтому, если и говорить о какой-то поддержке нами действий буржуазных властей России, то выражаясь ленинским языком можно сказать, что мы должны поддерживать действия правительства «так же, как веревка поддерживает повешенного».

В то же самое время, призыв о поражении своих правительств в империалистической войне актуален в отношении компартий Украины и стран НАТО, в том числе для Греции. Здесь можно и нужно бы выдвигать лозунг поражения «своего» правительства, однако пока дальше уже привычных, многолетних требований к правительству о выходе из блока НАТО, товарищи из КПГ и других стран ещё не идут. А ведь воюют эти страны фактически на стороне фашистов.

Заключение

В заключение скажу, что партии и книжные марксисты, которые сегодня отрицают необходимость сосредоточить все силы на борьбе с агрессией США и НАТО против России, а выступающие против войны с двух сторон и за одинаковую ответственность всех империалистов, взывающие к борьбе каждой партии прежде всего против своего империализма в каждой стране, в какой-то степени можно назвать партиями, выступающими за открытие второго фронта, который, исходя из реального соотношения сил, в обозримом будущем так и не будет открыт. Поэтому мы эту линию с полным основанием считаем уходом от борьбы, т.е. линией оппортунистической, хотя пожелания были благие.

[1]К.Маркс, Ф.Энгельс. Немецкая идеология, 1955, с. 34.

[2] Полн. собр. соч., т. 38, с. 386-387.

[3] Доклад ЦК РКРП «100 лет ВОСР»