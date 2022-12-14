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Московский листок

На смерть первого и последнего польского космонавта

Опубликовано 14.12.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Скончался первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский.

Родился он на территории современной Украины - Ровенская область село Липники, Волынь.

В 1943 году отряды УПА вырезали село, в котором жила семья Гермашевского. В резне погибло 19 членов семьи. Полуторагодовалого Мирослава в той панике выронили и нашли утром в снегу, сначала решили, что замерз. Но он выжил - и первым из поляков полетел в космос.

Сейчас слова польский космонавт - уже смешно.

А в каком месте вообще великая польская культура? Где современная Склодовская-Кюри? Где Сикорский?

Где писатели, лауреаты Нобелевской премии? Где великие художники, музыканты? Где преемники Анджея Вайды и Даниэля Ольбрыхского? Где польская поэзия?

Впрочем, это не только про Польшу, но и про Россию, про Венгрию, даже про Украину...

 



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