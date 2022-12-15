Больше 35 тысяч пропавших без вести

Стало известно число погибших бойцов Вооруженных сил Украины, которых признали пропавшими без вести. Соответствующие данные получили русские хакеры из группировки Anarchist Kombatant, взломавшие служебный архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала, пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщает издание, данные о погибших украинских солдатах передал Шапталу кадровый центр ВСУ. Согласно информации из соответствующего письма, к 30 ноября пропавшими без вести были признаны 35 382 военнослужащих, чьи тела остались на поле боя.

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Всегда и везде армейская пропаганда приуменьшаеит свои потери и преувеличивает потери противника. Но на этот раз цифра весьма похожа на правду. Как похожа на правду и информация Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах безвозвратных потериь ВСУ на конец ноября. В Киеве, понятно, обиделись и кинулись опровергать - мол, всего-то 13 тысяч потеряли... Вот это уже и есть явное приуменьшение собственных потерь.

Полагаю, что потери российской стороны все же меньше, но порядок сопоставимый, увы.

Я задаюсь вопросом, за что погибли все эти люди? Есть много глупых ответов - и ни одного умного.

И еще совершенно очевидно, что и дальше будут погибать и погибать, так и не получив ответа на этот вопрос.

Самое главное, что 100 тысяч безвозвратных потерь для Украины, легко потерявшей больше четверти всего населения только беженцами, совершенно не предельная величина. В щедрую украинскую землю может легко поместиться и еще сто, и двести, и триста тысяч. И это будет "всего" 1 процент наличного населения. Даже демографически малоощутимо.

Вы представьте себе гору трупов в сто тысяч тел! Что-то подобное я видел только в Армении замой 1988 года. Да население второго по величине города республики ополовинилось. Но все равно это не остановило всей жизни, даже войну с соседним Азербайджаном не остановило. А уж Украина куда как больше Армении будет...

В общем, из-за того, что много народу погибло, все это не закончится.

Аналогичная нынешней Ирано-Иракская война, начвшаяся тоже как "молниеносная" в 1980-м году, затянулась на 8 лет. В ходе конфликта погибло приблизительно 180 000 иракских солдат и 500 000 иранских, а также не менее 20 000 мирных жителей. Ранения получили около 1,5 миллиона человек с обеих сторон.

Если учесть, что население обеих вооющих стран сегодня в 2 раза больше, чем в Иране и Ираке, уровень вооружения выше, а цена человеческой жизни ниже, перспективы конфликта видятся крайне мрачными. И по срокам, и по потерям. И по конечным итогам.

А.Б.