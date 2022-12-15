Нищая Москва и богатый Киев

Читаю украинские женские паблики, и поражаюсь тупости куриц, которые с наслаждением сообщают друг другу о нищете российской столицы, где бомжи валяются на улицах и нищие просят у входов метро.

Понятно, что никто из них никогда не был в Москве.

Но посмотрите цифры.

Расходы Москвы в бюджете на 2023 год – 4 триллиона 183 миллиарда рублей – 66.8 миллиарда долларов, доходы 3 триллиона 747 миллиардов рублей – 59.8 миллиарда доларов.

Доходы бюджета Киева на 2023 год – около 1.8 миллиарда, расходы – 1.7 миллиарда долларов.

Это 2.5 процента (!!) от расходов Москвы.

В одном дефиците московского бюджета – почти четыре бюджета Киева.

Бедная, бедная Москва!

P.S. Бюджет Санкт Петербурга всего в 11 раз больше киевского.