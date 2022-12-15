Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нищая Москва и богатый Киев

Опубликовано 15.12.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

москва метро жители
Нищая Москва и богатый Киев

Читаю украинские женские паблики, и поражаюсь тупости куриц, которые с наслаждением сообщают друг другу о нищете российской столицы, где бомжи валяются на улицах и нищие просят у входов метро.

Понятно, что никто из них никогда не был в Москве.

Но посмотрите цифры.

Расходы Москвы в бюджете на 2023 год – 4 триллиона 183 миллиарда рублей – 66.8 миллиарда долларов, доходы 3 триллиона 747 миллиардов рублей – 59.8 миллиарда доларов.

Доходы бюджета Киева на 2023 год – около 1.8 миллиарда, расходы – 1.7 миллиарда долларов.

Это 2.5 процента (!!) от расходов Москвы.

В одном дефиците московского бюджета – почти четыре бюджета Киева.

Бедная, бедная Москва!

P.S. Бюджет Санкт Петербурга всего в 11 раз больше киевского.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Собираемся модернизировать то, что за полвека не собрались
Собираемся модернизировать то, что за полвека не с...
14.12.2022
На смерть первого и последнего польского космонавта
На смерть первого и последнего польского космонавт...
14.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Нищая Москва и богатый Киев (0)
Больше 35 тысяч пропавших без вести (0)
На смерть первого и последнего польского космонавта (0)
О благих пожеланиях и некоторых ошибках греческих товарищей (2)
Собираемся модернизировать то, что за полвека не собрались (0)
Так халатность или все же поджог? (1)
Пушилин обозначил новые цели спецоперации (1)
У нас собираются модернизировать музейную технику (2)
И по голой жопе, прямо напротив музея!.. (2)
Вредительство в партийных рядах (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss