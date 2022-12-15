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Московский листок

Появились подробности о взрыве на заводе в Ангарске

Опубликовано 15.12.2022 в разделе комментариев 0

пожар москва мега
Появились подробности о взрыве на заводе в Ангарске

При пожаре на промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК) погибли два человека, еще несколько пострадали, сообщает управление Следственного комитета по Иркутской области. Данные по пострадавшим еще будут уточняться.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что пожар охватил 2,5 тысячи квадратных метров, сперва было известно лишь о двух пострадавших. Он добавил, что угрозы жителям города нет, возгорание было локализовано. Одна из возможных причин происшествия по версии МЧС — загазованность систем технологической установки.

Вроде бы и нет никаких причин не верить Следкому и чрезвычайным службам, но в последние дни это уже не парность случаев,. а какая-то множественность: МЕГА в Химках, Пушкинский музей, завод "Звезда" в Петербурге, взрывы газа в домах... Да-да, конечно, загазованность в системе, я понимаю...

 А.Б.



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