Карт-бланш на мировую войну

ЕС и НАТО выпустят заявление с призывом к России покинуть Украину.

В ближайшее время Евросоюз и НАТО выпустят совместное заявление, в котором призовут Россию к немедленному выводу вооруженных сил с территории Украины, а также пообещают украинским властям абсолютную поддержку.

Отмечается, что основной причиной задержки выпуска декларации стали противоречия между Турцией и Кипром. Помимо украинской темы, в тексте также фигурирует проблема «растущей напористости политики Китая».

Россия не член НАТО и ЕС, так что сам по себе документ ее ни к чему не обязывает.

Однако можно воспринимать его и как объявление войны - при том, что НАТО не суверенное государство, и войну объявить никому не может, по сути "абсолютная поддержка" - это карт-бланш на любые действия. Хоть на морских пехотинцев из Британии, хоть на тысячи польских "добровольцев", хоть на системы "Пэтриот" из США - ну что угодно, в общем.

Стратегия сегодня просматривается все более отчетливо - ВСУ изматывают российские войска, после чего в войну вступают регулярные силы стран НАТО, что смещает равновесие на фронте. Причем не обязательно на Украине - вторжение может начаться и в Прибалтике, Скандинавии (не зря же Финляндия и Швейция вступали в НАТО), на Кавказе и даже на Дальнем Востоке.

Единственное, что сдерживает - это наличие у России стратегическиъх ядерных сил, боеготовность которых негласно тестируется вероятным противником, и вероятность вступления в войну на стороне России Китая. Этого точно не знает никто, но Си Цзиньпин только что поручил укрепить экономические отношения с РФ...

А.Б.