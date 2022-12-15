Володин осудил однополые браки

Легализация гей-браков на федеральном уровне в США приведет к вырождению американской нации и проблемам для общества, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В связи с этим, добавил Володин, "обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США".

Есть в этом некоторая пикантность...

Во вторник президент США Джо Байден подписал закон о признании на федеральном уровне однополых браков. Он подчеркнул, что документ также признает межрасовые браки, которые были под запретом в известный период американской истории, то есть до 60-х годов прошлого века.

Интересно, а как относится г-н Володин к легализации межрасовых браков? Не приведет ли это к вырождению американской нации?

Это же в проклятом СССР был пролетарский интернационализм, как в фильме "Цирк" - "рожайте хоть черненьких, хоть беленьких, хоть розовых в полосочку".

А в России, которую мы потеряли, благословенной империи Александра Третьего и Николая Святого, как с этим обстояло?

Только в 1796 году брачное законодательство в Российской империи стало допускать браки православных с лицами других вероисповеданий: католиков, протестантов, иудеев и мусульман. И то браки эти до самой революции были гражданскими, "греховными", то есть неполноценными с точки зрения государства, где государь был еще и главой православной церкви.

Ну а что до "империи содома" - тут с Володиным не поспоришь, тут он авторитет практически непререкаемый...

А.Б.