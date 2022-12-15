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Московский листок

Доступного жилья становится меньше

Опубликовано 15.12.2022 в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Доступного жилья становится меньше

В ноябре 2022 года в России объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) резко снизился, сообщает Росстат.

В указанный месяц было введено 1,76 миллиона квадратных метров ИЖС. В то время как в феврале показатель достиг 7 миллионов квадратных метров.

На рынке всего жилищного строительства произошел спад почти на 40 процентов.

Это естественно в той ситуации, в которой находится страна. Но каковы последствия?

Отмечается резкое снижение спроса на жилье на фоне его избыточного предложения. При этом цены если и идут вниз, то незначительно.

Снижение темпов жилищного строительства уменьшит давление на рынок со стороны вновь вводимого жилья, и цены останутся как и сейчас, высокими. А доступность жилья, понятное дело, заметно снизится.

Отдыхайте...

 А.Б.



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