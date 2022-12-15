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Московский листок

В щедрую украинскую землю лягут еще многие

Опубликовано 15.12.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

И снова здравствуйте! Ничего хорошего за прошедшие сутки как-то не произошло.

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Что-то неважно дела с посещаемостью. Если можно - поддержите репостом. Ютуб нас не очень охотно продвигает, это даже по несуществующей монетизации заметно - находят какой-то "неправильный" контент и снимают монетизацию, которой и так нет. На продвижение это, полагаю, тоже влияет.

Опять вопросы по позиции. Конечно, я не в восторге от спецоперации, но почему я должен поэтому поддерживать обезумевшую Украину? Да почитайте хоть посты на ФОРУМе.мск от "свидомых" - это даже не фашизм, не нацизм - это просто клиника.

Украина тяжело больна, но лечение, которое прописал ей "кремлевский доктор", только усугубляет эту болезнь. При головной боли - ампутация головы с обработкой культи по Пирогову.

 

Теперь о реальных новостях, кратко.

- Мэр Донецка назвал обстрел центра города 15 декабря самым массированным с 2014 года

- Посольство России обвинило США в провокации из-за возможной передачи Patriot Украине

- Канада восстановила санкции в отношении турбин для трубопроводов «Северный поток»

- Путин сообщил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растёт почти на 35% в неделю, а Байден заявил о неизбежности новой пандемии

- В российских магазинах иссякли запасы чипсов Pringles

- Сборная Франции вышла в финал второго подряд чемпионата мира

 

Но это цветочки. Теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

1. Больше 35 тысяч пропавших без вести

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2. Появились подробности о взрыве на заводе в Ангарске

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3. ЕС и НАТО выпустят заявление с призывом к России покинуть Украину

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В щедрую украинскую землю лягут еще многие
В щедрую украинскую землю лягут еще многие
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