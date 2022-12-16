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Московский листок

Фермеры против латифундистов. Тракторный Марш за землю и волю

Опубликовано 16.12.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Фермеры против латифундистов. Тракторный Марш за землю и волю

В настоящее время на Кубани идет подготовка третьего тракторного марша.

Первый тракторный марш (август 2016), привел к некоторому ослаблению давления на фермеров, со стороны крупного агробизнеса. Второй (март 2017), бы подавлен силовиками в самом начале.

В декабре 2022 г., в День Георгиевской ленточки, делегация Кубанских фермеров-казаков России (организаторов знаменитого Тракторного марша)посетила Москву. Аграрии встретились с депутатами от КПРФ.

После этого заместитель Председателя ЦК КПРФ Николай Коломейцев публично заявил (11 декабря 2022), что «на фермеров оказывают сильнейшее давление латифундисты, и интересы латифундистов защищают государственные и силовые органы… По словам представителя КПРФ, фракция коммунистов в Госдуме берёт на контроль расследование этих преступлений». (https://www.rline.tv/news/2022-12-11-v-kprf-predosteregli-ot-vozvrashcheniya-dukha-1917-goda-/)

Далее состоялся визит фермеров в СК.

В ведомство Бастрыкина было сдано более 400 обращений В них говорилось о следующих проблемах:

ООО "Агрохолдинг Васюринский" (Кубань) по-прежнему фермерам не возвращают землю в настоящее время удерживаемую холдингом. Фермеры уже выиграли Верховный суд, но холдинг снова подал иск на фермеров по практически тем же основаниям. И земля по-прежнему остаётся у него. Вообще-то, по гражданскому процессуальному кодексу так нельзя (подавать новый иск на ту же тему, что и старый), но если есть деньги и административный ресурс, то – можно.

Сочи. Адлерский суд с подачи генпрокуратуры принял решение о массовом изъятии земли у бывшего совхоза «Адлерский чай», его пайщиков и арендаторов. Отметим, что основой для иска прокуратуры было то, что земля не используется по хозяйскому назначению и стоит заросшая и на ней скоро появятся коттеджные посёлки. А судебное решение обязывало фермеров освободить землю, снести сельхозпостройки, забить скот. Противоречия не находите?

Так же прокуратура закрывает санатории на территории Кавминвод. Куда пойдут их работники, где они будут трудоустраиваться в наше время — а кого волнует. Кстати, по имеющейся у местных информации, на месте санаториев, действительно, будет коммерческая застройка.

Станица Григорополисская. Ставропольский край. Для облегчения рейдерского захвата избранный народом председатель колхоза Александр Гринев был в июле 2021 года заключён в СИЗО. Причём, для его ареста на станицу была брошена рота ОМОНа, в полном боевом облачении. Далее в станице произошли волнения, вызванные полицейским беспределом. Волнения были подавлены с использованием ресурсов всех российских силовых ведомств.

Новые обострения в Кущёвке. Все знают про совершенное Цапками массовое убийство. Уже в тюрьме Цапки прославились фотографиями своего меню бизнес-класса. К сожалению, гораздо менее известно, что с фермерами расправлялись не только уголовно-бандитскими, но и уголовно-исполнительными методами (при помощи правоохранительных органов). А именно — фермеров (несогласных давать Цапкам то, что они, Цапки, хотели) сажали за мошенничество. И совсем мало кто слышал о том, что Цапков стали потихоньку выпускать, начав с наименее прославленных. Что семья возвратила уже практически все свои предприятия. И то, что посадки неугодных Цапкам фермеров продолжаются.

«Сейчас будет формироваться общественно-политическое движение «Земля и Воля», которое будет представлять интересы тружеников села и отстаивать их», — заявляют участники Тракторного марша.



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