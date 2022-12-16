Еще не все украинцы израсходованы

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал "смешными" призывы к переговорам России и Украины.

"Мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров - это первое, что нужно сделать, прежде чем на Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой... Призывать обе стороны к переговорам до того, как Россия признает само право Украины на существование как суверенного государства, смешно", - заявил Ермак в статье для журнала Economist.

Вслед за Зеленским Ермак перечислил шаги, которые, по его словам, должны быть выполнены до того, как стороны смогут сесть за стол переговоров. Среди них он так же назвал обеспечение энергетической, продовольственной, ядерной, экологической безопасности, а также меры по предупреждению эскалации.

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Наверно, избирателям Зеленского будет интересно, что, оказывается, для офиса президента есть вещи поважней, чем сохранение их, избирателей, жизней.

Только что была озвучена информация о 35 тысячах пропавших без вести украинских солдат, ранее Урсула фон дер Ляйен назвала общее число потерь Украины в 100 тысяч человек. Разве для отвечающего перед народом президента есть более важная задача, чем остановить кровопролитие?

А остановить его можно только одним способом - переговорами.

Больше 35 тысяч пропавших без вести

Зеленский и его офис ставят условия, которые невозможно выполнить без переговоров. И с какой стати Кремль будет делать какие-то шаги, о которых с ним не договаривались? Кремль начал войну, никого не спрашивая, но закончить ее в одностороннем порядке он не может. И в Киеве это прекрасно понимают - и не идут ни на какие переговоры. Ставят условия, которые невозможно выполнить.

Видимо, рассчитывают на военную победу. Рассчитывают на Запад, который в критический момент придет на помощь, откроет второй фронт и так далее. Видимо, что-то на сей счет обещано...

А на вопрос, сколько еще украинцев может потерять Зеленский, он отвечать не стал... И так понятно. Сколько надо, столько и потеряет.

А.Б.