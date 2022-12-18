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Московский листок

Кривошлыковский 4. Идём к Новому году без тепла и газа.

Опубликовано 18.12.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Кривошлыковский 4. Идём к Новому году без тепла и газа.

Уже середина декабря. Уже близится новый 2023 год. На Кривошлыковском 4 по-прежнему нет газа и тепла (с 1 сентября). Сначала не было ещё холодной воды и электричества, но их подключения жильцам удалось добиться после полутора месяцев противостояния. А вот за отключение газа и тепла чиновники продолжают держаться мёртвой хваткой.

Эти ребята твёрдо хотят выжить людей из дома. Они очень хотят освободить территорию для застройки. Пока не хотели — трещина в доме даже на ремонт не тянула 10 лет. А потом площадь — раз и понадобилась. И трещина мгновенно стала смертельной угрозой, требующей выморозить жильцов, как тараканов. Правда, тараканам не говорят, что их вымораживают для их же блага, а жильцам — вот говорят. И ещё им продолжают приходить квитанции за отсутствующие тепло и газ. Видимо, местные чинуши, подобно бравому председателю из «Солдата Чонкина», считают, что даже малой выгодой пренебрегать не следует.

А на днях депутату Наталье Оськиной пришёл ответ на её депутатский запрос из приёмной президента. Ей отписали, что «АП готова рассмотреть вопрос о выселении ростовчан из пятиэтажки. И причинении угрозы жизни, здоровью и ухудшения условий проживания, приведших к заболеваниям и усугублению хронических болезней». (https://vk.com/deputatoskina?w=wall599950419_1524%2Fall) Посмотрим, действительно ли президентский аппарат захотел разобраться с ростовскими жуликами. И сможет ли он это сделать.



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