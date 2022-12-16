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Московский листок

ООН раскалывается из-за Украины

Опубликовано 16.12.2022 в разделе комментариев 0

война оон
ООН раскалывается из-за Украины

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

За документ проголосовали 120 стран, воздержались — 10, против — 50.

В числе тех, кто не поддержал резолюцию, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Чехия, Эстония, Венгрия, Япония, Латвия, Испания и, понятно, Украина. То есть страны, в свое время воевавшие на стороне нацистов. Да, и Украина, поскольку она считает себя преемницей не Советской Украины, а УНР, героев УПА и так далее.

По существу, "Ялтинский мир" и ООН как его порождение исчерпывают себя, столкнувшись с украинским кризисом.

Та же Генассамблея ООН приняла подготовленную Киевом резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Крыму. Резолюцию поддержали 82 страны, 80 воздержались и 13 были против. То есть по сути обозначен выраженный раскол ООН даже по такому вопросу, как статус Крыма - речь в резолюции идет вовсе не о нарушениях прав человека (ничуть не больших, чем в остальных регионах РФ, и куда меньших, чем на "освобожденных" Киевом территориях Украины), а в основном резолюция "осуждает временную оккупацию" Крыма Россией и "всех усилий России, предпринимаемых с целью узаконить или нормализовать предпринятую ею попытку аннексии Крыма".

Таким образом, кризис ООН является прямым продолжением украинского кризиса. И все это очень напоминает ситуацию перед Второй мировой войной.

И кажется, это всех устраивает.

 А.Б.



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