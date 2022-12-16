США не видят ничего незаконного в передаче вооружений Украине

США не воюют с Россией и не планируют вступать в такой конфликт, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на просьбу прокомментировать предупреждения Москвы о возможной передаче Украине комплексов Patriot.

"США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи", - сказал Райдер на пресс-конференции.

Это интересно. Вот только что из американской тюрьмы был освобожден гражданин России Бут, обвиненный в поставках оружия странам, которые могли убивать американцев. Бут получил 30 лет за поставки оружия, которое только могло теоретически использоваться против США.

А тут мы видим легальные открытые поставки вооружений, которое прямо сейчас используется против граждан России, в том числе и мирных. Только что при обстрелах Донецка импортными РСЗО было убито 84 человека - женщин, детей, стариков.

Интересно, как бы американский суд квалифицировал это, будь на месте дончан граждане США? Причем, заметим, Украина формально не находится в состоянии войны с кем-либо.

А.Б.