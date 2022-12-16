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Московский листок

В результате ДТП произошла утечка боевого отравляющего вещества

Опубликовано 16.12.2022 в разделе комментариев 0

яд аммиак
В результате ДТП произошла утечка боевого отравляющего вещества

В Калужской области на трассе после дорожно-транспортного происшествия перевернулась цистерна с аммиаком.

"ДТП с участием трех грузовых автомобилей произошло накануне вечером на трассе М-3 "Украина" в Думиничском районе. В результате опрокинулась цистерна, в которой находился аммиак", - говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что для того, чтобы нейтрализовать последствия аварии, пожарные выставили водяную завесу.

Вообще мало, кто знает, что широко используемый в народном хозяйстве аммиак - вспомним хотя бы борения насчет аммиакопровода в Одессу, чтобы накормить негров в Африке, - использовался в Первую мировую войну как боевое отравляющее вещество. Хотя и не очень успешно, и его вскоре сменили более эффективные иприт и фосген.

Известны и террористические акты с использованием аммиака.

Аварии на производстве, сопровождающие утечкой аммиака, часто приводят к гибели рабочих и случайных людей.

Есть и еще один аспект аммиачной проблемы - это вещество используется при изготовлении пороха, так что боеприпасы, которые сейчас поступают на Украину с Запада, содержат пороха, изготовленные с использованием российского аммиака...

Но главная опасность, конечно, широкое применение аммиака в мирных целях. Перевернись цистерна с аммиаком не в безлюдном месте на трассе, а посреди населенного пункта, и жертв было бы трудно избежать.

 А.Б.



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