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Московский листок

Братания как маркер типа войны

Опубликовано 16.12.2022 автором Михаил Яхкинд в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Братания как маркер типа войны
После начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине среди российских (и не только российских) левых произошел раскол. Одна часть стала сравнивать СВО с 1 мировой войной. Другая часть стала сравнивать СВО со 2 мировой войной, особенно с ее начальным этапом, до нападения Германии на СССР.
Напомним, что В.И.Ленин и его сторонники считали 1 мировую войну империалистической, грабительской с обеих сторон и требовали «поражения своего правительства». Поэтому члены первой группы стали требовать поражения российского правительства в СВО.
Напротив, 2 мировая война рассматривалась прежде всего как борьба с нацизмом (фашизмом), а борьба двух империалистических групп при этом считалась второстепенной, особенно после 22.06.1941. В соответствии с этим члены второй группы считают, что СВО – это война против нацизма.
Как определить тип войны для СВО – империалистическая или война с нацизмом?
 
Ошибки сторонников группы империалистической войы
 
По моему мнению, сторонники группы империалистической войны не учитывают следующее.
Современная Украина как государство не является самостоятельной. Она находится в полном подчинении глобального империализма и является просто орудием в его руках.
Современная Украина является государством с господствующей нацистской идеологией.
Бандера считается там не только главным героем, но и основоположником современной украинской государственности. При этом собственно нацистов в украинских правящих кругах немного. Большинство из них – сторонники нацизма, которые просто играют в него и поэтому ведут себя как нацисты. Среди них немало лиц, не являющихся этническими украинцами, начиная с г-на Зеленского, который, как всем известно, является евреем.
А лиц, не являющихся сторонниками нацизма, в украинских правящих кругах уже не осталось.
Исходя из этого, в случае гипотетического поражения России в СВО нашу страну ждало бы установление либерально-фашистской диктатуры (либералы – политическая и идеологическая обслуга глобального империализма). И эта диктатура была бы многократно хуже нынешнего российского руководства, в частности, она ликвидировала бы все российское левое движение (как на современной Украине).
Впрочем, я уверен, что военное поражение России невозможно.
Но требовать такого поражения – не просто ошибочно, а преступно.
 
Братания как маркер типа войны
 
Считаю, что можно использовать братания в качестве маркера типа войны – империалистическая или война против нацизма.
Как известно, братания во время 1 мировой войны – это перемирия, которые объявлялись находящимися в окопах солдатами без согласия командования (но при молчаливом согласии части полевых офицеров). Солдаты с обеих сторон выходили из окопов навстречу друг другу, обнимались (с чем связано это название), совершали нехитрый солдатский обмен типа махорки на спички. А потом расходились по своим окопам, и война начиналась вновь.
Братания во время 1 мировой войны были широко распространены на Восточном фронте, однако были и на Западном. Они описаны как в исторической, так и в художественной литературе.
Однако никаких братаний не было во время 2 мировой войны. Ведь для братания нужно, чтобы в окопах с обеих сторон сидели нормальные люди, которым надоела эта война. Так было во время 1 мировой войны.
Во время 2 мировой войны с противоположной стороны в окопах сидели нацисты или люди, одурманенные нацистской пропагандой, или люди, тупо подчинявшиеся нацистам. Это были враги, и братание с ними было невозможно.
Таким образом, братания можно считать маркером типа войны – они возможны только при империалистической войне и невозможны в войне против нацизма.
 
Братаний в СВО не было, нет и не будет
 
Братаний во время СВО не было – об этом ни разу не сообщалось в СМИ, ни в российских, ни в зарубежных.
И не будет. Ведь это в наших окопах сидят нормальные люди, значительная часть из которых – добровольцы.
А с противоположной стороны в окопах сидят нацисты убежденные или играющие в нацизм, и лица с низким уровнем интеллекта, которые тупо подчиняются нацистам (вторых должно быть заметно больше). Брататься там не с кем, да и сами они брататься не хотят.
При этом я считаю, что нацистов убежденных или играющих в нацизм на Украине в целом не так уж много. Сторонников России или левых идей, полагаю, не меньше, а даже больше, просто они спрятались, молчат и ждут прихода российских войск (и правильно делают, сопротивление в данном случае бессмысленно и приведет только к ненужным жертвам).
Но абсолютное большинство жителей Украины, по моему мнению, не относятся ни к тем, ни к другим. Эти люди просто хотят нормально жить, чего нынешнее руководство Украины обеспечить уже не может. И они примут любую власть, в том числе (про)российскую, если она обеспечит им нормальную жизнь. Да, часть этих людей вроде бы поддерживает нынешнюю украинскую власть, но это чисто формально – чтобы не приставали.
 
Заключение
 
Итак, братания можно считать маркером типа войны – они возможны только при империалистической войне и невозможны в войне против нацизма.
И поскольку в СВО братаний не было, нет и, я уверен, не будет, то СВО следует считать войной против нацизма – формально украинского, но вскормленного глобальным империализмом.


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