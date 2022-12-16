Братания как маркер типа войны

После начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине среди российских (и не только российских) левых произошел раскол. Одна часть стала сравнивать СВО с 1 мировой войной. Другая часть стала сравнивать СВО со 2 мировой войной, особенно с ее начальным этапом, до нападения Германии на СССР.

Напомним, что В.И.Ленин и его сторонники считали 1 мировую войну империалистической, грабительской с обеих сторон и требовали «поражения своего правительства». Поэтому члены первой группы стали требовать поражения российского правительства в СВО.

Напротив, 2 мировая война рассматривалась прежде всего как борьба с нацизмом (фашизмом), а борьба двух империалистических групп при этом считалась второстепенной, особенно после 22.06.1941. В соответствии с этим члены второй группы считают, что СВО – это война против нацизма.

Как определить тип войны для СВО – империалистическая или война с нацизмом?

Ошибки сторонников группы империалистической войы

По моему мнению, сторонники группы империалистической войны не учитывают следующее.

Современная Украина как государство не является самостоятельной. Она находится в полном подчинении глобального империализма и является просто орудием в его руках.

Современная Украина является государством с господствующей нацистской идеологией.

Бандера считается там не только главным героем, но и основоположником современной украинской государственности. При этом собственно нацистов в украинских правящих кругах немного. Большинство из них – сторонники нацизма, которые просто играют в него и поэтому ведут себя как нацисты. Среди них немало лиц, не являющихся этническими украинцами, начиная с г-на Зеленского, который, как всем известно, является евреем.

А лиц, не являющихся сторонниками нацизма, в украинских правящих кругах уже не осталось.

Исходя из этого, в случае гипотетического поражения России в СВО нашу страну ждало бы установление либерально-фашистской диктатуры (либералы – политическая и идеологическая обслуга глобального империализма). И эта диктатура была бы многократно хуже нынешнего российского руководства, в частности, она ликвидировала бы все российское левое движение (как на современной Украине).

Впрочем, я уверен, что военное поражение России невозможно.

Но требовать такого поражения – не просто ошибочно, а преступно.

Братания как маркер типа войны

Считаю, что можно использовать братания в качестве маркера типа войны – империалистическая или война против нацизма.

Как известно, братания во время 1 мировой войны – это перемирия, которые объявлялись находящимися в окопах солдатами без согласия командования (но при молчаливом согласии части полевых офицеров). Солдаты с обеих сторон выходили из окопов навстречу друг другу, обнимались (с чем связано это название), совершали нехитрый солдатский обмен типа махорки на спички. А потом расходились по своим окопам, и война начиналась вновь.

Братания во время 1 мировой войны были широко распространены на Восточном фронте, однако были и на Западном. Они описаны как в исторической, так и в художественной литературе.

Однако никаких братаний не было во время 2 мировой войны. Ведь для братания нужно, чтобы в окопах с обеих сторон сидели нормальные люди, которым надоела эта война. Так было во время 1 мировой войны.

Во время 2 мировой войны с противоположной стороны в окопах сидели нацисты или люди, одурманенные нацистской пропагандой, или люди, тупо подчинявшиеся нацистам. Это были враги, и братание с ними было невозможно.

Таким образом, братания можно считать маркером типа войны – они возможны только при империалистической войне и невозможны в войне против нацизма.

Братаний в СВО не было, нет и не будет

Братаний во время СВО не было – об этом ни разу не сообщалось в СМИ, ни в российских, ни в зарубежных.

И не будет. Ведь это в наших окопах сидят нормальные люди, значительная часть из которых – добровольцы.

А с противоположной стороны в окопах сидят нацисты убежденные или играющие в нацизм, и лица с низким уровнем интеллекта, которые тупо подчиняются нацистам (вторых должно быть заметно больше). Брататься там не с кем, да и сами они брататься не хотят.

При этом я считаю, что нацистов убежденных или играющих в нацизм на Украине в целом не так уж много. Сторонников России или левых идей, полагаю, не меньше, а даже больше, просто они спрятались, молчат и ждут прихода российских войск (и правильно делают, сопротивление в данном случае бессмысленно и приведет только к ненужным жертвам).

Но абсолютное большинство жителей Украины, по моему мнению, не относятся ни к тем, ни к другим. Эти люди просто хотят нормально жить, чего нынешнее руководство Украины обеспечить уже не может. И они примут любую власть, в том числе (про)российскую, если она обеспечит им нормальную жизнь. Да, часть этих людей вроде бы поддерживает нынешнюю украинскую власть, но это чисто формально – чтобы не приставали.

Заключение

Итак, братания можно считать маркером типа войны – они возможны только при империалистической войне и невозможны в войне против нацизма.

И поскольку в СВО братаний не было, нет и, я уверен, не будет, то СВО следует считать войной против нацизма – формально украинского, но вскормленного глобальным империализмом.