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Московский листок

О преступниках и депутатах

Опубликовано 16.12.2022 автором Борис Кагарлицкий в разделе комментариев 0

суд закон
О преступниках и депутатах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

 

Выдающиеся отечественные законодатели сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, а также депутат, к.ю.н. Ирина Панькина внесли в Государственную Думу законопроект о переходном правосудии на бывших территориях Украины, провозглашенных ныне новыми территориями Российской Федерации. Вообще-то сам по себе факт появления данного документа свидетельствует о том, что, по мнению депутатов, упомянутые в нем области не являются обычными российскими территориями, а получают (пусть и временно) некий особый статус.

 

Но самое поразительное в данном проекте, это пункт о преступных деяниях, совершаемых «в интересах государства». Приведу его целиком: «Не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, но было направлено на защиту интересов Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики либо охраняемых законом интересов граждан или организаций Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, населения и организаций Запорожской области, Херсонской области».

 

Кто и по каким критериям будет определять «интересы государства» и как с ними могут быть связаны разные преступные деяния, остается из текста непонятным. Но это и не так важно. Заранее обещанная безнаказанность сама по себе становится отличным стимулом и даже поощрением для соответствующих поступков.

 

Честно говоря, комментарии тут уже излишни. По-хорошему, любой российский патриот, лояльный к нынешней власти, должен сейчас бить тревогу и возмущаться тем, что депутаты подобными инициативами явно «подставляют президента» и хуже того, пытаются выставить Российскую Федерацию преступным государством, которое не только прощает уголовные деяния (в рамках, например, традиционных процедур помилования или амнистии), но изначально предполагает, будто они могут совершаться в его политических интересах.

 

К сожалению, патриотическая общественность молчит, а нам остается только развести руками и констатировать, что им это нравится.



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