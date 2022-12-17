О релятивизме по-крестьянски

Украина Украиной, но надо же и отвлечься. Уже давно ждёт своей очереди работа.

Читаю:

«Внутри протона может скрываться частица, более тяжелая, чем сам протон.

Протон является одной из субатомных частиц, входящих в состав ядер всех химических элементов. Более того, как и другие субатомные частицы, протоны состоят из еще более маленьких частиц, кварков, которые бывают шести разных типов (ароматов) - нижний (down), верхний (up), странный (strange), очарованный (charm), прелестный (beauty) и истинный (top). При этом, три типа кварков имеют массу, превышающую массу протона, а три - меньшую массу. Считается, что протон состоит из двух кварков - верхнего и нижнего, но результаты недавних исследований указывают на то, что он является несколько более сложным образованием.

Оказывается, что внутри протона может скрываться и очарованный кварк, масса которого в полтора раза превышает массу самого протона. Самым странным в таком случае является то, что на долю очарованного кварка приходится всего половина массы протона, а виновником всего этого является вероятностный мир квантовой механики. Несмотря на большую массу очарованного кварка шанс его присутствия внутри протона очень мал. И получается, что большая масса и малый шанс как-бы взаимно уравновешивают друг друга, другими словами масса очарованного кварка передается протону только частично».

Вы что-то поняли? Масса – это количество вещества. Вещество протона состоит из собственно его вещества, в которое входит какая-то фигня, в которой вещества в два раза больше, чем в протоне вместе с этой фигней?

Это как? Это: «В утробе женщины находится ребёнок, который весит в два раза больше, чем эта женщина с ребёнком внутри?». Это надо называть наукой?

Релятивизм – крайне придурковатое слово по своей научности и заумности и, конечно, совсем уж просто – по-крестьянски - написать о релятивизме не получится. Я сам этого слова до недавнего времени боялся. Боялся того объёма глупых знаний, которые придётся перебрать, чтобы понять, что под этим понимается. Боялся потери времени, которые придётся потратить, чтобы эти ненужные мне знания перелопатить.

Ну, сами посудите, вот определение того, что такое релятивизм, из Википедии (дам только начало):

«Релятиви́зм (от лат. Relativus — относительный) — методологический принцип, состоящий в абсолютизации относительности и условности содержания познания.

Релятивизм происходит из одностороннего подчёркивания постоянной изменчивости действительности и отрицания относительной устойчивости вещей и явлений. Гносеологические корни релятивизма — отказ от признания преемственности в развитии знания, преувеличение зависимости процесса познания от его условий (например, от биологических потребностей субъекта, его психического состояния или наличных логических форм и теоретических средств). Факт развития познания, в ходе которого преодолевается любой достигнутый уровень знания, релятивисты рассматривают как доказательство его неистинности, субъективности, что приводит к отрицанию объективности познания вообще, к агностицизму…». И т.д., и т.п.

Нет, понять-то написанное можно, но вот как на такое бла-бла-бла тратить время собственной жизни?

Что бы, всё же, понять, что это за чудо такое, открыл свой любимый справочник для умных людей – «Краткий политехнический словарь» издания 1955 года, в надежде разузнать, что об этом релятивизме думают люди, занятые решением жизненных проблем познания мира? А они об этом ничего не думают – ну, на кой чёрт умным людям эта заумная херня? Нет этого слова в этом словаре.

В таких случаях надо бы иметь понятный конкретный пример релятивизма, тогда легче было бы понять, о чём речь. И вот наткнулся в интернете на удивившее даже меня своей простотой и понятностью определение релятивизма, которое, скорее всего невольно, дал американский философ Джон Дьюи, который из вышеприведенного в Вики определения релятивизма вывел закон, согласно которому «неизбежна зависимость исторической науки от политических течений современности».

Вот это понятно! Ведь это когда историки, к примеру, считают выгодным объявить Сталина гением и великим вождём при одном политическом течении в стране, а при другом политическом течении находят выгодным считать его вурдалаком и тупым диктатором! Это и есть релятивизм!

Причём, в этом релятивизме определяющей может быть и не выгода, а глупость – ну, не способен этот историк понять, что тогда происходило, посему присоединяется к визгу толпы.

Поняли? Релятивизм – это когда истина не что-то определённое, а то, как её видит дурак или подлец. И сообщает об этой «истине» нам «научными словами». А мы должны восхищаться учёностью этого дурака или подлеца.

Но нам-то как быть? Ведь мы, при таких учёных, которые считают истинной то, что они «видят» или им заказывают «видеть», никогда умными не станем.

Поскольку мир познаёт физика, а вот этот дебильный релятивизм властвует именно в ней, то мы никогда не будем иметь и истинных знаний об устройстве мира.

Однако сказать, что в основе релятивизма лежит глупость и подлость учёных, вернее, только глупость и подлость, - нельзя! Почти восемь лет назад я уже писал об этом, когда восхищался В.И. Лениным, который специально занимался этим вопросом, хотя и назвал релятивизм «эмпириокритицизмом». http://www.ymuhin.ru/node/1177

Поскольку, однако, в той статье много места занимает и критика собственно Ленина, то я выжму из неё только то, что касается вот этой относительности познания в зависимости от того, кто познаёт или видит, - выжму из неё то, что касается собственно релятивизма. И немного подправлю.

«Ноги релятивизма растут» из идеализма, посему начну с разницы материализма и идеализма.

Итак, есть материализм - это СПОСОБ СМОТРЕТЬ НА МИР, это взгляд на то, из чего состоит мир (на материю) как на объективную реальность, не зависящую от нашего сознания. Вот эта независимость материи от сознания людей, учёных, «наблюдателей» и является сутью материализма. Отсюда и название «материализм». По-русски: все, что в мире есть, существует независимо от того, видим ли мы это или нет, не зависимо от того, что мы о нем думаем и думаем ли мы о нем вообще.

И дело даже не в том, а можно ли на мир смотреть иначе, а в том – а зачем на мир смотреть иначе??

Но идеализм, все же, смотрит иначе – все, что в мире есть, это всего лишь образы в нашем сознании. Но ведь это глупость: «Я - это не я, а я это то, что обо мне думают другие люди!». Первое, что бросается в глаза, а если эти другие люди кретины?

Однако если люди при помощи именно такой глупости пытаются понять мир, то, значит, это им зачем-то нужно, это им как-то выгодно. В чем смысл и выгода такого способа изучения мира?

Я это плохо понимал, но после этой работы Ленина и до меня дошло, откуда и к чему такой выверт, - для меня после «Материализма и эмпириокритицизма» все начало становиться на свои места. Итак.

Было время, когда знаний о мире было мало и все непонятное объяснялось божьей волей – бог так устроил. С богом все было понятно, и все были довольны. Но шло время, любопытные люди изучали и изучали мир, строили телескопы и микроскопы, проводили различные опыты и исследования. И то, что считалось божьей волей, все больше и больше находило объяснения в естественных причинах, не связанных с богом. Богу на земле оставалось все меньше и меньше места.

Однако обычные люди платили церковную десятину, обеспечивая ею безбедное существование массе праздного народу в церквях и монастырях, а среди этого народу были и беспокойные монахи, пытавшиеся как-то объяснить растворение бога в результатах научного исследования мира. И они «поняли», почему так происходит. Оказывается, потому, что все, что в мире есть, на самом деле поступает к нам в сознание посредством наших чувств и является всего лишь образами в нашем сознании – если что-то возникает в нашем сознании, то это в мире есть, если не возникает, значит, его нет. Простенько так!

По Ленину отцом идеализма был епископ Джордж Беркли, который еще в 1710 году выпустил трактат, в котором вот эти образы мира в нашем уме назвал «идеями», отсюда и название этого способа познания мира – идеализм.

Что это давало верующим? Давало то, что наше сознание - это наша душа, которую вдохнул в нас бог, и если бог хотел, то давал нам такое сознание (такую способность наших чувств), которое имело возможность видеть присутствие его – бога, а не хотел – не давал. Вопрос, есть бог или его нет, заменялся вопросом, способен ли конкретный наблюдатель его видеть, чувствовать, ощущать или нет? Если ты бога не видишь, так это только потому, что ты сам обиженный богом дурак. Логично?

В идеализме есть два момента, которые и Ленин, и другие исследователи подчеркивают или так или иначе о них говорят. Если в материализме не требуется никаких условий для существования материи и мира (материя существует сама по себе, независимо от нас), то в идеализме для познания материи обязательно нужен НАБЛЮДАТЕЛЬ. Есть наблюдатель - есть и материя, нет наблюдателя – нет и материи. Есть верующий в бога – есть бог, нет верующего в бога – нет бога!

И, второй момент, – мир становится ОТНОСИТЕЛЬНЫМ по отношению к тому, кто именно наблюдает - релятивистским. У одного наблюдателя материя и мир могут быть такими, а у другого – иными. И если вы взглянете теперь на квантовую механику и Теорию относительности Эйнштейна, то обратите внимание, что в квантовой механике все зависит от наблюдателя, а название теории Эйнштейна говорит само за себя.

На этом можно было бы и остановиться, но нельзя вот так просто считать всех релятивистов-идеалистов дураками, поэтому я продолжу для любопытных.

Однако никто не говорит о третьей особенности идеализма. Если мир зависит от того, кто является наблюдателем, то получается очевиднейшая глупость – сколько наблюдателей, столько и устройств мира и материи. Так вот, главным условием идеализма является требование к сознанию наблюдателя - чтобы правильно наблюдать мир, необходимо ПРАВИЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ. Однако об этом чуть ниже.

Зачем идеализм потребовался верующим, - понятно. Но дело в том, что разновидности идеализма массово взяли на вооружение ученые, включая атеистов. А этим-то он зачем??

Правда, атеисты своей философии давали иные названия и, казалось бы, начисто рвали свою связь с идеализмом. Однако, пусть и замаскированная в тех или иных словах, но суть понимания мира, как образа в сознании, все же оставалась. Вот выдающийся австрийский учёный, Эрнст Мах, которого отчаянно критикует Ленин, был, как бы, не чистым идеалистом, а автором собственного учения под названием эмпириокритицизм (входившего в позитивизм). А позитивисты во главу угла процесса познания мира ставили опыт (что - бесспорно) и… правильную логику! В манифесте позитивистов: «Мы охарактеризовали научное миропонимание, в основном, посредством двух определяющих моментов. Во-первых, оно является эмпиристским и позитивистским: существует только опытное познание, которое основывается на том, что нам непосредственно дано. Тем самым устанавливается граница для содержания легитимной науки. Во-вторых, для научного миропонимания характерно применение определенного метода, а именно — метода логического анализа». То есть, опять мир существует не вне зависимости от сознания (логики), а в ПРАВИЛЬНОМ СОЗНАНИИ. И философию Маха до определенного времени исповедовал и Альберт Эйнштейн.

Но верующему человеку правильное сознание дает бог, а кто дает правильное сознание (правильную логику) ученым? Ее дает заменитель бога, идентичный натуральному. В общих словах – «наука», а конкретно – математика. Ведь математика бесстрастна и точна. И если ее алгебраические построения приводят к некой формуле, то по убеждениям позитивистов эта формула и описывает мир. Как видите из манифеста, тот же Мах декларирует, как и материалисты, что вначале нужно провести опыты (эксперименты), понять результаты, затем описать их формулой, дающей возможность проводить количественные расчеты. Но на самом деле все было поставлено с ног на голову - все познание мира махистами (релятивистами) велось и ведется не так, как декларируется.

Тут надо понять, что работа ученого не пыльная, почетная, неплохо оплачивается и является соблазном для многих тупых дураков, тем более что, в отличие от монахов, ученые не дают обет безбрачия. Но чтобы задумать эксперимент, придумать и сконструировать для него аппаратурное оформление, провести эксперимент, оценить результаты и попытаться описать их математикой, нужно очень много ума и работоспособности, на что дурак не способен. Ведь недаром же масса открытий сделана не теми, кого учили данной науке в университетах, а дилетантами. А дивизии и армии тех «ученых», кто получил в университетах соответствующие дипломы и написал диссертации, остались для науки полными импотентами.

И вот эта бесплодная ученая немощность из-за своей немощности соблазняется изучать мир «с конца» - без проведения каких-либо экспериментов. То есть, сидят такие ученые в тиши кабинетов и занимается математическими упражнениями – «теорией». К примеру, распиаренный как выдающийся физик-теоретик, Л. Ландау, хвастался, что никогда не был ни в какой физической лаборатории.

В результате у некоторых таких «теоретиков» после соответствующих алгебраических преобразований получается математическая формула (уравнение), которую эти теоретики и объявляют формулой, описывающей свойства материального мира. И после получения итоговой формулы, эта ученая немощность начинает фантазировать на тему - чем объективная реальность может быть, чтобы описываться вот этим, «выведенным на кончике пера» уравнением.

Поскольку мир превращается в какой-то набор математических символов и знаков, то картина природы теряет здравый смысл и получается в виде такого маразма, который ни в какую голову не влезает. Известна хвастливая фраза помянутого «теоретика», Л. Ландау: «Мы можем рассчитать даже то, что невозможно себе представить». А вы вдумайтесь, что на практике означает это хвастовство?

Реальная картина мира подменяется математическими символами, существующими только в мозгу «физиков-теоретиков», – уже это первобытный идеализм! Однако «современная физика» пошла еще дальше, нежели попы. Как видите из высказывания Ландау, каких-то образов устройства мира даже в мыслях может не быть. Мало этого, попы, хотя бы, не вставляли количества ангелов (чертей?) на кончике иглы в конкретные расчеты, а «современная физика» пошла и на это. Я уже писал, что в 20-30-х годах прошлого века, «теоретики» для своих уравнений начали потихоньку, подспудно подменять массу, являющуюся количеством вещества, некоей «мерой инертности». Вещество – это то, что есть в природе, это объективная реальность, существующая вне нашего сознания. А мера – это то, что существует только в нашем сознании, никаких мер в природе нет. И вот эта мера – то, чего в природе нет – входит в их формулы, которые, якобы, описывают «объективную реальность» устройства мира – того, что есть!

Судя по работе «Материализм и эмпириокритицизм», Ленин прекрасно понимал угрозу идеализма для физики, для естествознания, понимал дикость подмены ее реальных теорий математикой: «…старая физика видела в своих теориях «реальное познание материального мира», т.е. отражение объективной реальности. Новое течение в физике видит в теории только символы, знаки, отметки для практики, т.е. отрицает существование объективной реальности, независимой от нашего сознания и отражаемой им».

Оцените, какие руководители были у России! А ведь нынешние дебилы у власти не способны прочесть и понять не то, что физику, а хотя бы Конституцию.

И осенённая релятивизмом бесплодная научная массовка, поддерживаемая еврейским клакерством в мировых СМИ, оказалась сильнее Ленина даже в СССР. В результате уже 100 лет, как физика заведена в бесплодный тупик, а фуфлометы физики выбросили псу под хвост огромные человеческие ресурсы.

А реальный мир как оставался непознанным, так и остаётся.