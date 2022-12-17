Киссинджер преложил поделить Украину по справедливости

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил о поворотной точке в конфликте на Украине, которой нужно воспользоваться, чтобы достичь урегулирования путем переговоров и избежать эскалации, чреватой глобальной катастрофой.

Статья Киссинджера под названием "Как избежать новой мировой войны" размещена на сайте британского еженедельника The Spectator.

По мнению Киссинджера, международное сообщество, включая Китай, пока удерживает Россию от применения ядерного оружия.

С учетом этого Киссинджер считает, что переговоры о нейтральном статусе Украины больше не имеют смысла, а "мирный процесс должен связать Украину и НАТО, в какой бы форме это ни было выражено".

При этом ветеран мировой политики выразил мнение, что итогом конфликта не должно стать ослабление статуса РФ как одной из ведущих мировых держав. По его словам, "Россия вносила решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил на протяжении уже более чем 500 лет". "Ее историческая роль не должна принижаться", - написал Киссинджер, отметив, что потенциальное возникновение внутренних проблем в России, обладающей "глобальным ядерным потенциалом", чревато проблемами для всего мира.

Ну и главное, что написал Киссинджер: "В случае, если проведения довоенной разделительной линии между Украиной и Россией нельзя достичь ни переговорами, ни военными средствами, можно рассмотреть вопрос о том, чтобы обратиться к принципу самоопределения. Референдумы о самоопределении, проведенные под международным контролем, можно было провести на территориях, вызывающих особые споры и на протяжении веков многократно переходивших из рук в руки, - продолжает 99-летний Киссинджер. - Цель мирного процесса была бы двойной: подтверждение свободы Украины и определение новой международной структуры, особенно в Центральной и Восточной Европе. В конечном итоге Россия должна была бы найти свое место в таком порядке".

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В некотором роде, конечно, загадочное прекраснодушие для такого прожженного политика, как Киссинджер. Ну а чем черт не шутит? Почему не спросить у людей, где они хотят жить?

Понятно, что власти в Киеве будут сопротивляться такому решению руками и ногами - может статься, что Украина как таковая в результате референдумов исчезнет. Скажем, та же Волынь, "на протяжении веков многократно переходившая из рук в руки" - в том же ХХ веке шесть раз: Австро-Венгрия, Польша, СССР, Германия, опять СССР, Украина... Могут захотеть стать независимой Галицией, как во времена галицкий князей, могут захотеть в Польшу... Закарпатье точно выберет Венгрию, а ДНР и ЛНР Россию - они уже выбрали, но можно и повторить, сомнений никаких. А НАТО пополнится Киевской областью...

Правда, может начаться цепная реакция по всей Европе, если будет дан такой пример самоопределения. Поэтому противников плана Киссинджера найдется немало не только в Киеве, но и в других европейских столицах.

А может начаться и другой процесс, к примеру, на месте Австро-Венгрии возникнет какая-нибудь Дунайская конфедерация из Австрии, Венгрии, Словакии и той же Галиции.

В общем, американцам всегда нравилось перекраивать европейские границы. Почему нет?

А.Б.