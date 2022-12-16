ООН раскалывается из-за Украины

И снова здравствуйте! Жизнь продолжается, вот только разве это жизнь?.
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Посещаемость по-прежнему не радует... Хотя что вообще сейчас может радовать? День прошел, и хрен с ним...
Хотя не все плохо, честное слово - в Пущино наши товарищи разрабатывают средства для увеличения урожайности - конкретно для новых территорий, для тамошних культур. В Пензе, опять наши товарищи, работают над онколитическими препаратами на основе биологических материалов.
Да то же аортокоронарное шунтирование, которое мне предстоит, Майкл Дебейке в 1973-м году как уникальное нечто сделал подобную операцию Мстиславу Келдышу - так привез с собой целиком всю операционную на самолете и оставил здесь ее, в подарок. Ельцину Марат Акчурин делал эту операцию уже здесь, в Москве. А сейчас это уже поставлено на поток, причем не только в столице, но и во всех крупных городах.
Какие бы долболобы не сидели во власти, а прогресс движется.
Теперь о новостях, кратко.
- ЕС согласовал девятый пакет санкций против России
- Оставшихся в России новых иномарок хватит на один месяц продаж
- Чехия планирует наладить производство БПЛА для Украины
- Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге
- Комендант полиции Польши Шимчик пострадал при взрыве полученного на Украине подарка - потом оказалось, что просто баловались гранатометом
Забавно. Теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Еще не все украинцы израсходованы
https://forum-msk.org/material/news/1...
2. В настоящее время на Кубани идет подготовка третьего "тракторного марша"
https://forum-msk.org/material/news/1...
3. В результате ДТП произошла утечка боевого отравляющего вещества
https://forum-msk.org/material/news/1...
4. США не видят ничего незаконного в передаче вооружений Украине
https://forum-msk.org/material/news/1...
5. ООН раскалывается из-за Украины
https://forum-msk.org/material/news/1...
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