ООН раскалывается из-за Украины

И снова здравствуйте! Жизнь продолжается, вот только разве это жизнь?.

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Посещаемость по-прежнему не радует... Хотя что вообще сейчас может радовать? День прошел, и хрен с ним...

Хотя не все плохо, честное слово - в Пущино наши товарищи разрабатывают средства для увеличения урожайности - конкретно для новых территорий, для тамошних культур. В Пензе, опять наши товарищи, работают над онколитическими препаратами на основе биологических материалов.

Да то же аортокоронарное шунтирование, которое мне предстоит, Майкл Дебейке в 1973-м году как уникальное нечто сделал подобную операцию Мстиславу Келдышу - так привез с собой целиком всю операционную на самолете и оставил здесь ее, в подарок. Ельцину Марат Акчурин делал эту операцию уже здесь, в Москве. А сейчас это уже поставлено на поток, причем не только в столице, но и во всех крупных городах.

Какие бы долболобы не сидели во власти, а прогресс движется.

Теперь о новостях, кратко.

- ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

- Оставшихся в России новых иномарок хватит на один месяц продаж

- Чехия планирует наладить производство БПЛА для Украины

- Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге

- Комендант полиции Польши Шимчик пострадал при взрыве полученного на Украине подарка - потом оказалось, что просто баловались гранатометом

Забавно. Теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Еще не все украинцы израсходованы

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. В настоящее время на Кубани идет подготовка третьего "тракторного марша"

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. В результате ДТП произошла утечка боевого отравляющего вещества

https://forum-msk.org/material/news/1...

4. США не видят ничего незаконного в передаче вооружений Украине

https://forum-msk.org/material/news/1...

5. ООН раскалывается из-за Украины

https://forum-msk.org/material/news/1...